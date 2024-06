Real Madrid si vo finále Ligy majstrov počkal na svoje chvíle, po triumfe nad Borussiou Dortmund oslavuje 15. titul „kráľa Európy“

Víťazmi futbalovej Ligy majstrov v sezóne 2023/2024 sa stali hráči španielskeho tímu Real Madrid. Zverenci trénera Carla Ancelottiho v sobotňajšom finále zdolali nemecké mužstvo Borussia Dortmund 2:0 a po rekordný pätnásty raz získali trofej európskeho klubového šampióna. Gólovými hrdinami „Los Blancos“ boli Dani Carvajal a Vinícius Júnior.

Šachová partia od úvodu

Na londýnskom štadióne Wembley to bola od úvodných minút „šachová partia“. Favorizovaní Madridčania mali častejšie loptu na kopačkách, no viedlo to akurát k niekoľkým strelám z diaľky. Nemecké mužstvo dokázalo v prvom polčas otupiť ofenzívne ostrie Realu a vytvorilo si viac nádejných situácií smerom dopredu.

Z hráčov Borussie sršala do prestávky väčšia energia a niekoľko momentov mohlo skončiť gólom. Vo dvoch nebezpečných šanciach sa ocitol Adeyemi, pri strele Sabitzera sa musel Courtois poriadne natiahnuť a pri zakončení Füllkruga, hoci podľa opakovaných televíznych záberov pravdepodobne z ofsajdu, zazvonila ľavá žrď madridskej bránky.

Väčšia aktivita po zmene strán

Po zmene strán nastúpil Real Madrid s omnoho väčšou aktivitou a zmenu k lepšiemu predznamenal priamy kop Kroosa zo 49. minúty, ktorý z námahou vytesnil Kobel. Z následného rohu nebezpečne hlavičkoval Carvajal, no neuspel. Pravý obranca Realu si však všetko vynahradil v 74. minúte, keď po centri Kroosa otvoril skóre.

„Biely balet“ sa rozbehol a pribúdali aj šance na jeho konte. Bellingham, Camavinga ani Nacho nepochodili, ale v 83. minúte pridal víťaznú poistku Vinícius Júnior. Sympaticky hrajúca Borussia sa ešte v závere snažila zdramatizovať duel, no gól Füllkruga v 87. minúte neplatil pre ofsajd a tak Real vyhral 2:0.

Real Madrid je najdominantnejším klubom v histórii kontinentálneho pohára číslo jeden. Na konte má 15 titulov, čo je viac než dvojnásobok druhého v poradí – talianskeho klubu AC Miláno (7). V ére súčasnej Ligy majstrov od roku 1992 je počínanie „Los Blancos“ ešte pôsobivejšie. Real získal deväť trofejí, tri za sebou v rokoch 2016 až 2018 a šesť za ostatných desať rokov.