Americké voľby a budúcnosť Slovenska: Je pre nás výhodnejší Trump či Harrisová? (rozhovor)

Spojené štáty sa intenzívne pripravujú na svoje 60. prezidentské voľby v poradí, ktoré sa budú konať v utorok 5. novembra 2024. Je zvykom, že to, kto sa na nasledujúce štyri roky stane najvplyvnejšou osobou Ameriky a dá sa povedať že celého sveta, je do poslednej chvíle prekvapením, pretože voliči demokratov a republikánov sú rozdelení takmer na identické polovice.

A tak sa často stáva, že o prezidentovi USA rozhoduje jediný štát z päťdesiatich. Volebná noc v podaní republikána Donalda Trumpa a demokratky Kamaly Harrisovej bude strhujúca, keďže meno favorita si zatiaľ netrúfne tipnúť nikto.

My sme sa spolu s politológom Kryštofom Kozákom pozreli na to, ako môže zvolenie každého kandidátov ovplyvniť Európu, konflikt na Ukrajine, fungovanie NATO a v konečnom dôsledku aj Slovensko.

Kryštof Kozák je vedúcim Katedry severoamerických štúdií Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe a porozprával nám o tom, akú hrozbu môže pre Európu predstavovať scenár s víťazom volieb Donaldom Trumpom, ale aj to, prečo paradoxne môže byť pre Slovensko výhodnejší partner.

Aké významné sú výsledky amerických prezidentských volieb pre Slovensko v kontexte našej zahraničnej politiky a bezpečnosti?

Americké voľby sú určite veľmi dôležité pre Slovensko aj Českú republiku v otázke bezpečnosti, pretože Donald Trump sa jasne vyjadril, že chce do 24 hodín ukončiť konflikt na Ukrajine. Nechce do tejto vojny posielať ďalšie peniaze a radšej ich chce použiť na opevnenie južnej hranice pred migrantmi.

Kamala Harrisová chce zas pokračovať v pozícii Joe Bidena a Ukrajinu vojensky a ekonomicky ďalej podporovať. To sú dve pomierne odlišné vízie budúcnosti americkej zahraničnej politiky, ktoré podľa výsledku budú mať veľké dopady na budúcnosť Európy.

Nemyslíte si, že zo strany Donalda Trumpa ide skôr o veľké reči a nakoniec potom, keď ho zvolia, to bude úplne inak?

Áno, ja si myslím, že Donalda Trumpa a jeho predvolebnú rétoriku je potrebné brať s určitou rezervou. Je dôležité uvedomiť si, že on neznáša prehrávanie a slovo „lúzer“. Vždy chce byť víťazom, či už v obchode alebo v politike. A nepriznáva porážku.

Keby bol Donald Trump zvolený za prezidenta, bude sa nejakým spôsobom snažiť ukončiť konflikt na Ukrajine. Pre Donalda Trumpa a jeho ego by však bolo absolútne neprijateľné, keby Ukrajina prehrala vojnu a on by vyzeral ako ten, ktorý „prehral Ukrajinu“.

Avšak pre jeho ego je prijateľný kompromis, ktorý bude môcť predať ako výhru. A zároveň Vladimír Putin tento kompromis bude schopný predať ako výhru v Rusku. Tu sa vynára otázka, či je pretnutie týchto vízií možné, ale je to reálny scenár, v ktorom to, čo si myslia Ukrajinci vo svete Trumpa nebude hrať až takú veľkú rolu.

Konkrétne by to mohlo vyzerať napríklad tak, že Ukrajina sa vzdá Krymu a toho, že niekedy vstúpi do NATO, a to bude predstavovať ten kompromis? Alebo čo by to mohlo byť?

O tom sa teraz dá len špekulovať, ale sú nejaké precedensy, napríklad územie za mier. Fungovalo to napríklad medzi Egyptom a Izraelom. Takže áno, to je jeden z tých kompromisných návrhov, ale v podstate by to bola porážka Ukrajiny. Predovšetkým o tom budúcom členstve v NATO, o tej budúcej bezpečnostnej architektúre celého priestoru, tak to sú veci na rokovanie, ale tie signály tam sú. Predstava, že Ukrajina vojensky dobyje všetky stratené územia sa, bohužiaľ, v realite trochu rozplýva.

Ktorý z hlavných amerických kandidátov by bol z pohľadu Slovenska výhodnejší na post prezidenta a prečo?

No tak to práve závisí od toho, čo považujeme za „v záujme Slovenska“. Ak by bol zvolený Donald Trump, tak je na to teraz, po zvolení Roberta Fica Slovensko oveľa pripravenejšie. V tom zmysle ako Maďarsko je pripravenejšie na Donalda Trumpa, pretože Viktor Orbán je jeho veľký obľúbenec a Robert Fico by sa k nemu pokojne mohol pridať. A paradoxne, aj keď Donalda Trumpa nemusíme mať radi, tak jeho zvolenie možno predsa k tomu ukončeniu konfliktu prispeje, aj keď to pre Ukrajinu a Ukrajincov nebude príliš výhodné.

Ako sa môže zmeniť postoj USA voči Strednej Európe po voľbách a aký vplyv to môže mať na našu ekonomiku a medzinárodné obchodné vzťahy?

Mnoho poradcov Donalda Trumpa ospravedlňuje obmedzenie financovania vojenského konfliktu na Ukrajine tým, že tou reálnou hrozbou pre Spojené štáty je Čína a Spojené štáty by sa mali primárne zamerať na Čínu a Európa vlastne celkovo stojí Spojené štáty veľa peňazí, ktoré by mohli vynaložiť inde.

Donald Trump je tiež ekonomický nacionalista v tom, že uvažuje zaviesť plošné 20-percentné clo na všetok dovoz, čo by výrazne poškodilo transatlantické a obchodné vzťahy. Najmä pre európskych vývozcov to nepredstavuje dobrú správu.

Politológ Kryštof Kozák. Foto: Archív Kryštof Kozák

Ako môžu americké voľby ovplyvniť prístup USA k riešeniu globálnych vízií, ako je napríklad klimatická zmena či energetická bezpečnosť, a ako by to následne mohlo zasiahnuť aj nás?

Vidieť pomerne jasný rozdiel medzi Kamalou Harrisovou, ktorá je odhodlaná nájsť riešenia týchto globálnych výziev. Na druhej strane Donald Trump vystúpil z Parížskej dohody o zmene klímy, Joe Biden sa do nej vrátil, a Donald Trump je opäť schopný vystúpiť z nej. Je známy tým, že globálne otepľovanie skôr zľahčuje a rozhodne to nie je jeho priorita.

Naopak jeho priorita, riešenie amerických ekonomických problémov, spočíva v tom, že sa bude ťažiť viac ropy a amerického zemného plynu. A tým, že sa bude takto dramaticky zvyšovať ťažba fosílnych palív, podľa neho to povedie k znižovaniu cien energií a následne k zníženiu cien tovaru a služieb. Bohužiaľ, toto ekonomické riešenie Donalda Trumpa je postavené na budúcej klimatickej katastrofe.

Aké sú možné scenáre pre ďalší vývoj v rámci NATO, ak vyhrá jeden či druhý kandidát, a čo to bude znamenať pre Slovensko?

Je zaujímavé, že napríklad bývalý poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton písal vo svojich memoároch o tom, že na jednom zo summitov Bruselu Donald Trump ešte ako cestou do tej konferenčnej miestnosti hovoril: „Urobíme niečo historické. Normálne im pohrozíme, že vystúpime z NATO, pokiaľ nezaplatia.“ A teraz sa všetci poradcovia snažia hovoriť, „pán prezident, nemôžeme im pohroziť tak, že vystúpime z NATO, to by vyzeralo zle“. Ale vlastne to koncepčné myslenie Donalda Trumpa je „vystúpiť z NATO, pokiaľ Európa nezačne plniť jeho požiadavky“. On potrebuje, aby európski spojenci nakupovali drahé americké zbrane, čo pomáha americkému zbrojnému priemyslu.

Myslím si, že Robert Fico s Donaldom Trumpom bude vedieť jednoduchšie uzavrieť nejakú dohodu, a tak sa Trumpovi môže hodiť v rámci vyjednávania dohôd. Rovnako ako Viktor Orbán, ktorý už naznačil, že by rád plnil úlohu diplomatického prostredníka, tak Robert Fico sa tiež dostáva do pozície, že by bol ochotný rokovať s obomi stranami. Pokiaľ Donald Trump naozaj bude chcieť ukončiť ten konflikt na Ukrajine, bude sa mu hodiť človek ako Fico, ktorý bude formulovať výsledok konfliktu tak, aby z toho Spojené štáty vzišli ako hrdina.

Ak porovnáme dva scenáre, kedy americké voľby vyhrá Harrisová verzus Trump, aké budú najväčšie dopady každého z nich pre Európu a Slovensko?

Ak vyhrá Donald Trump, myslím si, že to posilní určité autoritatívne tendencie vlády Roberta Fica. Pretože na určitej úrovni si budú rozumieť napríklad v svojej nedôvere médiám aj v jednaní s politickou opozíciou. Prípadné víťazstvo Donalda Trumpa by všade v Európe posilnilo populistických lídrov, ktorí sa navzájom veľmi dobre inšpirujú.

Ten druhý dôsledok, ak by bol zvolený Donald Trump, debata o ukončení konfliktu na Ukrajine bude pomerne vyhrotená. Zrazu Donald Trump bude v tábore tých, ktorí chcú ten konflikt ukončiť, čiže jednoducho prestať tam posielať peniaze a zbrane.

Tretia viec, výhra Trumpa by posilnila určité úrovne mačizmu v spoločnosti. Pretože ak zvíťazí, tak vlastne zvíťazí trochu ten jeho charizmatický mediálny štýl, ktorý stojí na tom, že on je ten alfa samec, ktorý môže ostatných zhadzovať, jednať so ženami trochu ako so sexuálnymi objektami a celý život mu to prechádza.

Demokratická kandidátka na amerického prezidenta Kamala Harrisová počas debaty na CNN, v stredu 23. októbra 2024. Foto: Archívne, SITA/AP

A na druhej strane, keby sa stala prezidentkou Kamala Harrisová, aký vplyv to bude mať na Európu a na Slovensko?

Americký postoj ku konfliktu na Ukrajine sa nezmení. Kamala Harrisová nenechá Ukrajinu padnúť a určite urobí všetko, aby ten konflikt ukončila víťazne. Aj keď to bude náročné, ale bude to pokračovanie Bidenovej politiky. Ďalšia vec, rovnako ako Barack Obama aj Kamala Harrisová má potenciál stať sa inšpiráciou. A to najmä pre ženy, aby sa nebáli vystúpiť v politickom priestore.

Ja si myslím, že by to všeobecne posilnilo jednoducho také tie mladšie, pokrokové sily, ako to sú ekológovia, ochrancovia práv LGBTI, ochrancovia práv politických väzňov. Do politiky by sa mohol vrátiť optimizmus a Harris rozhodne reprezentuje novú, moderne uvažujúcu generáciu.

Kamala Harris má blízko k súčasnej administratíve Joe Bidena, pokračuje v jeho politike. Myslíte si, že by pokračovala aj v zahraničnej politike alebo by priniesla nové prvky, ktoré by mohli ovplyvniť medzinárodnú spoluprácu Slovenska s USA?

Tak ja si myslím, že ona by skôr pokračovala v tej nastavenej línii. Dá sa očakávať určitý posun, napríklad v otázke konfliktu v Gaze, keďže kladie väčší dôraz na humanitárny aspekt a medzinárodný právny aspekt celého problému. Ale tiež sa nedá čakať, že by dramaticky zmenila kurz, pretože bola viceprezidentkou Johna Bidena.

Aké sú podľa vás riziká pre Slovensko, ak by Trump opäť presadzoval izolacionistickú politiku typu “America first”? Môže to oslabiť pozíciu Európy, vrátane Slovenska na globálnej scéne?

Politika Donalda Trumpa je založená na tom, že on nemá rád medzinárodné inštitúcie, považuje ich za entitu, ktorá obmedzuje rozlet prezidenta suverénnej krajiny. Jemu vyhovujú bilaterálne dohody, kde často Amerika, vďaka svojej ekonomickej sile, je tým silnejším partnerom. A zároveň mu vyhovuje taký ten transakčný svet, v ktorom by sa najradšej dohodol s Vladimirom Putinom o osude Európy. Dohodol by sa aj o osude Tajvanu, ale vlastne bez Tajvanu, ale vlastne bez Ukrajiny, ale vlastne bez Slovenska…

Donald Trump aktívne podrýva nadnárodné inštitúcie, akou je aj Európska únia, a to pre malé štáty nie je úplne dobrá správa, pretože práve oni majú záujem na tom, aby existovala nejaká medzinárodná norma, medzinárodné pravidlá a neboli len nejakí pešiaci na šachovnici.