Trump v podcaste vytiahol desiatky fejkov. Posvietili sme si na 15 jeho najväčších blbostí

Republikánsky kandidát na amerického prezidenta Donald Trump bol hosťom podcastu moderátora Joea Rogana.

Ako referuje spravodajský web CNN, exprezident USA počas takmer trojhodinového rozhovoru ponúkol množstvo dezinformácií a falošných tvrdení. Odborníci napočítali minimálne 32 nepravdivých tvrdení Trumpa. Agentúra SITA ponúka pohľad na 15 najmarkantnejších.

Mnohé z týchto falošných tvrdení boli klamstvá, ktoré boli odhalené pred mesiacmi alebo dokonca pred rokmi. Tvrdenia sa týkali rôznych tém vrátane prisťahovaleckej politiky, environmentálnej a energetickej politiky, legitimity volieb v roku 2020, Trumpovho pôsobenia v úrade či viceprezidentky Kamaly Harrisovej.

Imigrácia

Migranti a vrahovia: Trump zopakoval svoje časté nepravdivé tvrdenie, že „za posledné tri roky nám v našej krajine ubudlo 13 099 vrahov“. V skutočnosti, ako poznamenalo ministerstvo vnútornej bezpečnosti a nezávislí experti, tento oficiálny údaj sa týka imigrantov s odsúdením za vraždu v USA, ktorí vstúpili do krajiny v priebehu desaťročí, a to aj počas Trumpovej administratívy, nie za posledné tri roky alebo počas Bidenovej administratívy.

Trumpov hraničný plot: Bývalý prezident nepravdivo tvrdil: „Viete, postavil som 570 míľ plota.“ To je značné preháňanie. Oficiálne vládne údaje ukazujú, že za Trumpa bolo vybudovaných 458 míľ, vrátane múru postaveného tam, kde predtým žiadne bariéry neexistovali, ako aj múru postaveného na nahradenie predchádzajúcich bariér.

Harrisovej zodpovednosť za hranice: Trump opakoval pravidelné nepravdivé tvrdenie o Harrisovej: „Mala na starosti hranicu.“ Harrisová nikdy nemala na starosti bezpečnosť hraníc. Úradníkom Bidenovej administratívy zodpovedným za bezpečnosť hraníc je Alejandro Mayorkas. V skutočnosti dal prezident Joe Biden Harrisovej v roku 2021 obmedzenejšiu úlohu súvisiacu s prisťahovalectvom a požiadal ju, aby viedla diplomaciu so Salvádorom, Guatemalou a Hondurasom v snahe vyriešiť podmienky, ktoré viedli občanov týchto krajín k pokusu o migráciu do Spojených štátov.

Počet migrantov: Trump tvrdil, že počas Bidenovej administratívy nelegálne prekročilo hranicu najmenej „21 miliónov“ ľudí. Do septembra však krajina zaznamenala menej ako 11 miliónov migrantov počas Bidenovej administratívy.

Voľby a kampane

Výsledok volieb v roku 2020: Trump zopakoval svoju lož, že vyhral voľby v roku 2020, pričom nepravdivo tvrdil: „Tie druhé voľby som vyhral úplne s prehľadom.“ Biden pritom zdolal Trumpa 306:232 a získal o vyše sedem miliónov hlasov viac ako Trump.

Harrisovej kampaň: Trump tvrdil, že Harrisová nemá žiadnu kampaň a nestretáva sa s ľuďmi. V skutočnosti má počas ostatného obdobia každý deň míting v inom štáte USA.

Zahraničná politika



Trump a Islamský štát: Opakovaním jedného zo svojich pravidelných nepravdivých tvrdení Trump povedal: „Porazili sme Islamský štát v rekordnom čase. Malo to trvať roky a nám sa to podarilo v priebehu niekoľkých týždňov.“ V skutočnosti to bolo po viac ako dvoch rokoch Trumpovho prezidentovania.

Obama a Kim Čong-un: Trump, vychvaľujúc svoj vzťah s Kim Čong-unom, oživil svoje staré falošné tvrdenie, že severokórejský vodca sa odmietol stretnúť s Barackom Obamom, keď sa vtedajší prezident usiloval o stretnutie. Neexistujú však žiadne dôkazy o tom, že by sa Obama niekedy snažil o stretnutie s Kimom. Nezávislí experti na Severnú Kóreu a bývalí Obamovi predstavitelia v roku 2019 pre CNN uviedli, že toto tvrdenie je vymyslené.

Predchádzajúci prezidenti a clá na Čínu: Trump zopakoval svoje časté nepravdivé tvrdenie, že žiadny predchádzajúci prezident neuvalil clá na čínsky dovoz. V skutočnosti majú USA clá na čínsky dovoz už od roku 1789. Trumpov predchodca Obama zaviedol dodatočné clá na čínsky tovar.

Čína a Taiwan: Trump zopakoval zveličovanie o Číne: „V deň, keď som odišiel, letelo 28 bombardérov nad stredom Taiwanu – 28 bombardérov.“ Trump sa mýlil v kľúčových detailoch tohto incidentu. Bolo to v tretí a štvrtý deň Bidenovho prezidentovania, nie v deň, keď Trump opustil úrad. Leteli okolo Taiwanu, nie cez stred Taiwanu. A zapojených bolo osem čínskych bombardérov. Ostatné lietadlá boli stíhačky, protiponorkové lietadlá a obyčajné prieskumné lietadlo.

Životné prostredie a energia



Globálne otepľovanie a stúpanie hladiny morí: Trump opakoval pravidelné nepravdivé tvrdenie, ktoré minimalizuje hrozbu klimatických zmien: „Pozerám sa na týchto úbohých bláznov, ako hovoria: ‚Naše oceány sa v priebehu nasledujúcich 500 rokov zvýšia o jednu osminu palca.’“ Globálne priemerná hladina mora stúpa len ročne viac, ako tvrdil Trump.

Závod na skvapalnený zemný plyn v Louisiane: Trump oživil nepravdivé tvrdenie, ktoré opakovane vyslovil počas svojho prezidentovania, a tvrdil, že „okamžite“ zabezpečil kľúčové environmentálne povolenie, ktoré umožnilo výstavbu obrovského zariadenia na skvapalnený zemný plyn v Louisiane. V skutočnosti toto zariadenie dostalo svoje kľúčové povolenia za Obamovej administratívy a jeho výstavba sa začala tiež za Obamu.

Ďalšie témy

Trumpove zníženie daní: Opakujúc ďalšie pravidelné nepravdivé tvrdenie, bývalý prezident tvrdil, že podpísal „najväčšie zníženie daní v histórii“. Nezávislé analýzy zistili, že jeho zákon o znížení daní nebol najväčší v histórii, či už v percentách hrubého domáceho produktu, ani v dolároch upravených o infláciu.

Trumpov strýko a MIT: Trump zopakoval nepravdivé tvrdenie, že jeho strýko John Trump, ktorého opakovane uvádzal ako dôkaz šikovnosti svojej rodiny, bol „najdlhšie slúžiacim“ profesorom v histórii prestížneho Massachusettského technologického inštitútu (MIT). John Trump bol jedným z najdlhšie slúžiacich profesorov na MIT, ale nie najdlhšie. Škola začiatkom tohto roka pre Newsweek uviedla, že najmenej 10 ďalších ľudí bolo na MIT dlhšie.

Synovia Abrahama Lincolna: Trump rozprával príbeh o tom, ako bol prezident Abraham Lincoln „veľmi depresívny“ človek čiastočne preto, že stratil svojho syna, „ktorý sa volal Tad“. Trump neskôr v príbehu zopakoval, že Lincoln stratil svojho syna „Tada“. V skutočnosti Tad Lincoln prežil Abrahama Lincolna o šesť rokov. Synom Abrahama Lincolna, ktorý odišiel na večnosť v roku 1862, bol Willie. Pri tomto sa zdalo, že ide o neúmyselnú chybu Trumpa, ale jeho tvrdenie bolo naďalej nepresné. Trump sa predtým opakovane „navážal“ do Bidena kvôli takýmto zámenám.