„Ukrajina, toto je pre teba!“ kričala šermiarka Charlanová po vybojovaní bronzovej olympijskej medaily

Nepodanie ruky ruskej súperke mohlo ukrajinskú šermiarku Olhu Charlanovú stáť miestenku na olympiáde v Paríži. Namiesto toho však získala pre Ukrajinu prvý cenný kov na OH 2024, aby dala svojej domovine sužovanej vojnou aspoň maličký dôvod na oslavu.

Tridsaťtriročná rodáčka z Mykolajiva v dueli o bronz v šabli žien predviedla skvelý „comeback“, keď zaostávala o šesť bodov, a nad juhokórejskou protivníčkou Čoi Se-bin triumfovala 15:14.

Medaila pre Ukrajinu

Pre Charlanovú, ktorej nechty zdobili ukrajinské národné farby žltá a modrá, to bola už piata medaila zo scény olympijských hier. Na konte má zlato, striebro a tri bronzové medaily.

„Prinesiem do našej krajiny medailu a keďže je prvá na týchto OH, je to dobrý začiatok pre všetkých našich športovcov, ktorí sú v Paríži. Je naozaj ťažké súťažiť, keď je vo vašej krajine vojna. Každá medaila je ako zlato. Je mi jedno, že je to bronz. Je to zlato,“ povedala olympijská šampiónka z Pekingu 2008 pre informačný servis OH 2024. Krátko po spečatení bronzu so slzami v očiach emotívne kričala do kamery: „Ukrajina, toto je pre teba!“

Diskvalifikácia pre nepodanie ruky

Charlanová sa minulý rok zviditeľnila tým, že ju diskvalifikovali z MS v šerme v talianskom Miláne po tom, ako nepodala ruku ruskej súperke Anne Smirnovovej.

Charlanová po víťazstve v dueli 1. kola nad Smirnovovou síce odmietla podať Ruske ruku, ale ponúkla jej, že si môžu „tuknúť“ šabľami. Keďže od Smirnovovej nedostala odpoveď, opustila športovisko.

Ruska podala protest voči Charlanovej za neprejavenie „rešpektu“ nepodaním ruky, čo sa podľa pravidiel Medzinárodnej šermiarskej federácie (FIE) trestá tzv. čiernou kartou, teda diskvalifikáciou z turnaja.

Nič by nemenila

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) neskôr udelil Charlanovej výnimku pre prípad, že by sa nekvalifikovala na OH v Paríži, a rozhodol, že bude súťažiť v metropole Francúzska bez ohľadu na všetko.

„Môžem povedať, že na mojom postoji by som ani teraz nič nemenila. Toto je môj príbeh. Moja krajina prechádza skutočne hrozným obdobím. Ale zostávame silní. Viem, že vyhráme a bude tu sloboda. Dúfam, že ma uvidí nejaké malé dievčatko a v budúcnosti bude olympijskou víťazkou a päťnásobnou olympijskou medailistkou ako ja,“ poznamenala Charlanová, pred ktorú sa dostali iba dve Francúzky – zlatá Manon Brunetová a strieborná Sara Balzerová.