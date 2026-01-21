Krúpa kritizuje Fica, že s Trumpom kydal na Európsku úniu. Liberáli chcú uznesením o Grónsku prebudiť vládu aj „nemú šťuku“ Blanára – VIDEO

SaS predkladá do parlamentu aj druhé uznesenie, ktoré sa týka Iránu.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predkladá do Národnej rady SR uznesenia ku Grónsku aj k Iránu. Vláda podľa opozičnej strany nereaguje na mimoriadne dôležité aktuálne dianie vo svete adekvátnym spôsobom, preto ju chce prebudiť.

My sme rozhodli trošku prebudiť túto vládu a aj nemú šťuku v rybníku – Juraja Blanára, neviditeľného ministra zahraničných vecí, ktorého v zahraniční nikto nepozná, a prísť s niekoľkými uzneseniami. To prvé bude ku Grónsku, kde budeme vyzývať k tomu, aby Slovenská republika upozornila na to, že akákoľvek zmena medzinárodného práva a anexia je neakceptovateľná, a SR jednoznačne stojí za Dánskym kráľovstvo a jeho územnou celistvosťou,“ povedal na tlačovej besede poslanec Juraj Krúpa. Zdôraznil, že sa to týka aj našej bezpečnosti a budúcnosti, preto musíme mať jednoznačný postoj.

Najväčšie geopolitické zmeny

V súčasnosti zažívame najväčšie geopolitické zmeny za posledné obdobie, žijeme v neistých časoch a ideme do obdobia, kedy nevieme, čo bude o mesiac, o rok,“ podotkol. Americký prezident Donald Trump sa podľa Krúpu hodnotovo úplne odstrihol od Európy a premiér Robert Fico namiesto toho, aby sa s ním ako jeden z predstaviteľov Európskej rady snažil hovoriť o pálčivých otázkach, ako je situácia v NATO či Grónsko, „tak si s ním sadne a ide kydať na Európsku úniu„.

Dnes bola zvolaná Bezpečnostná rada SR, no koalícia sa rozhodla ísť rokovať o 130 miliónoch pre Samuela Migaľa na slovensko.sk. Toto sú priority vládnej koalície. Pritom nevieme, čo môže byť o päť – desať rokov. Nás môže zmiesť niečo, čo si tu nikto neželá. A oni rokujú – Tomanovej pes, dlažobné kocky a teraz 130 miliónov pre Migaľa – toto sú Bezpečnostné rady SR pod vedením Roberta Fica,“ kritizoval Krúpa. Dodal, že bezduchá politika Ficovej vlády „na všetky štyri svetové strany“ nás pripravuje o všetky partnerstvá a spojenectvá.

Trumpova inscenácia o Grónsko

Poslankyňa Vladimíra Marcinková zdôraznila, že o budúcnosti Grónska môžu rozhodovať výlučne obyvatelia Grónska a Dánskeho kráľovstva, ktorého je súčasťou, a nie americký prezident.

USA v Grónsku už teraz môže mať toľko vojakov, koľko potrebuje v rámci NATO, tak na čo sa tu hráme. Aké ťažké je pre Roberta Fica postaviť sa za záujmy Európy, ktoré sú aj našimi záujmami?“ dodala Marcinková.

Víťazom „Trumpovej inscenácie o Grónsko“ je podľa nej ruský prezident Vladimir Putin. „Pretože oslabuje Európu, ktorá kvôli takým, ako je Fico, stráca tvár, a ešte aj odpútava pozornosť svetových lídrov od aktuálnej situácie na Ukrajine, ktorá je vážna a o ktorej sa málo hovorí,“ poukázala.

Druhé uznesenie z dielne sa týka Iránu a jasne odsudzuje brutalitu a násilie, ktoré sa tam aktuálne deje. „Minimálne 16 500 obetí a vyše 300-tisíc zranených – zväčša mladí ľudia medzi 15 a 30 rokov, ktorí chcú žiť v slobodnej krajine, sú bití, vraždení, trestaní. Neodvracajme zrak, keď sa dejú takéto veci,“ zdôraznila Marcinková.

