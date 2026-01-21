Krúpa kritizuje Fica, že s Trumpom kydal na Európsku úniu. Liberáli chcú uznesením o Grónsku prebudiť vládu aj „nemú šťuku“ Blanára – VIDEO

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predkladá do Národnej rady SR uznesenia ku Grónsku aj k Iránu. Vláda podľa opozičnej strany nereaguje na mimoriadne dôležité aktuálne dianie vo svete adekvátnym spôsobom, preto ju chce prebudiť.
„My sme rozhodli trošku prebudiť túto vládu a aj nemú šťuku v rybníku – Juraja Blanára, neviditeľného ministra zahraničných vecí, ktorého v zahraniční nikto nepozná, a prísť s niekoľkými uzneseniami. To prvé bude ku Grónsku, kde budeme vyzývať k tomu, aby Slovenská republika upozornila na to, že akákoľvek zmena medzinárodného práva a anexia je neakceptovateľná, a SR jednoznačne stojí za Dánskym kráľovstvo a jeho územnou celistvosťou,“ povedal na tlačovej besede poslanec Juraj Krúpa. Zdôraznil, že sa to týka aj našej bezpečnosti a budúcnosti, preto musíme mať jednoznačný postoj.
Najväčšie geopolitické zmeny
„V súčasnosti zažívame najväčšie geopolitické zmeny za posledné obdobie, žijeme v neistých časoch a ideme do obdobia, kedy nevieme, čo bude o mesiac, o rok,“ podotkol. Americký prezident Donald Trump sa podľa Krúpu hodnotovo úplne odstrihol od Európy a premiér Robert Fico namiesto toho, aby sa s ním ako jeden z predstaviteľov Európskej rady snažil hovoriť o pálčivých otázkach, ako je situácia v NATO či Grónsko, „tak si s ním sadne a ide kydať na Európsku úniu„.
Európa by USA bránila, napätie okolo Grónska treba riešiť diplomaciou, vyhlásil Rutte
„Dnes bola zvolaná Bezpečnostná rada SR, no koalícia sa rozhodla ísť rokovať o 130 miliónoch pre Samuela Migaľa na slovensko.sk. Toto sú priority vládnej koalície. Pritom nevieme, čo môže byť o päť – desať rokov. Nás môže zmiesť niečo, čo si tu nikto neželá. A oni rokujú – Tomanovej pes, dlažobné kocky a teraz 130 miliónov pre Migaľa – toto sú Bezpečnostné rady SR pod vedením Roberta Fica,“ kritizoval Krúpa. Dodal, že bezduchá politika Ficovej vlády „na všetky štyri svetové strany“ nás pripravuje o všetky partnerstvá a spojenectvá.
Trumpova inscenácia o Grónsko
Poslankyňa Vladimíra Marcinková zdôraznila, že o budúcnosti Grónska môžu rozhodovať výlučne obyvatelia Grónska a Dánskeho kráľovstva, ktorého je súčasťou, a nie americký prezident.
„USA v Grónsku už teraz môže mať toľko vojakov, koľko potrebuje v rámci NATO, tak na čo sa tu hráme. Aké ťažké je pre Roberta Fica postaviť sa za záujmy Európy, ktoré sú aj našimi záujmami?“ dodala Marcinková.
Čierna diera Európy na desať rokov? Generál Macko varuje pred budúcnosťou slovenskej diplomacie - VIDEO
Víťazom „Trumpovej inscenácie o Grónsko“ je podľa nej ruský prezident Vladimir Putin. „Pretože oslabuje Európu, ktorá kvôli takým, ako je Fico, stráca tvár, a ešte aj odpútava pozornosť svetových lídrov od aktuálnej situácie na Ukrajine, ktorá je vážna a o ktorej sa málo hovorí,“ poukázala.
Druhé uznesenie z dielne sa týka Iránu a jasne odsudzuje brutalitu a násilie, ktoré sa tam aktuálne deje. „Minimálne 16 500 obetí a vyše 300-tisíc zranených – zväčša mladí ľudia medzi 15 a 30 rokov, ktorí chcú žiť v slobodnej krajine, sú bití, vraždení, trestaní. Neodvracajme zrak, keď sa dejú takéto veci,“ zdôraznila Marcinková.