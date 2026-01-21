USA sú čudný spojenec. Skutočný partner sa nevyhráža clami, upozornila šéfka ECB v Davose

„Vyhrážať sa zabratím územia, ktoré zjavne nie je na predaj … a mávať clami či inými obmedzeniami medzinárodného obchodu, to naozaj nie je správanie spojenca,“ povedala Christine Lagardeová.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Germany European Central Bank
Prezidentka ECB Christine Lagardeová. Foto: AP Photo/Michael Probst
Spojené štáty sa na spojenca „správajú veľmi zvláštne“, vyhlásila v stredu prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB)Christine Lagardeová v čase, keď americký prezidentDonald Trump stupňuje svoju kampaň za získanie Grónska od Dánska, ktoré je členom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Čudný spojenec

V rozhovore pre francúzske rádio RTL počas Svetového ekonomického fóra v Davose na otázku, či sú USA pre EÚ spojenec alebo protivník, Lagardeová odpovedala: „Správajú sa veľmi zvláštne na spojencov.“

„Keď ste spojencami v rámci Severoatlantickej zmluvy, keď ste spojencami celé desaťročia a ste súčasťou spoločnej histórie, vyhrážať sa zabratím územia, ktoré zjavne nie je na predaj – ako Grónsko – a mávať clami či inými obmedzeniami medzinárodného obchodu, to naozaj nie je správanie spojenca,“ povedala.

Lagardeová dodala, že bude veľmi pozorne sledovať Trumpov prejav, ktorý v Davose prednesie.
„Keď prezident Trump popoludní v Davose objasní svoju pozíciu, umožní to Európanom rozhodnúť sa, čo urobia spoločne,“ uviedla. Doplnila, že pre ňu sú zásadné jednota a odhodlanie.

Rizikom je fragmentácia svetovej ekonomiky

Neskôr počas panelovej diskusie v Davose šéfka ECB varovala, že ďalšia fragmentácia globálnej ekonomiky by mohla poškodiť podnikanie, najmä v prípade veľkých hráčov v oblasti umelej inteligencie. Ak sa podľa nej opýtate veľkých investorov do AI, čo potrebujú, „povedia prístup k čo najväčším dátam“.

„To by bolo vážne ohrozené, ak by sme pre rozdielne zákony o ochrane súkromia a pre rastúce protekcionistické bariéry, ktoré by bránili rastu týchto investícií, mali obmedzený prístup k dátam,“ dodala.

Viac k osobe: Christine LagardeováDonald Trump
Firmy a inštitúcie: ECB Európska centrálna bankaNATO Organizácia Severoatlantickej zmluvySvetové ekonomické fórum (WEF)
Okruhy tém: americké clá americko-európske vzťahy Svetové ekonomické fórum v Davose Umelá inteligencia
