USA sú čudný spojenec. Skutočný partner sa nevyhráža clami, upozornila šéfka ECB v Davose

Spojené štáty sa na spojenca „správajú veľmi zvláštne“, vyhlásila v stredu prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB)Christine Lagardeová v čase, keď americký prezidentDonald Trump stupňuje svoju kampaň za získanie Grónska od Dánska, ktoré je členom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).
Čudný spojenec
V rozhovore pre francúzske rádio RTL počas Svetového ekonomického fóra v Davose na otázku, či sú USA pre EÚ spojenec alebo protivník, Lagardeová odpovedala: „Správajú sa veľmi zvláštne na spojencov.“
Európa by USA bránila, napätie okolo Grónska treba riešiť diplomaciou, vyhlásil Rutte
„Keď ste spojencami v rámci Severoatlantickej zmluvy, keď ste spojencami celé desaťročia a ste súčasťou spoločnej histórie, vyhrážať sa zabratím územia, ktoré zjavne nie je na predaj – ako Grónsko – a mávať clami či inými obmedzeniami medzinárodného obchodu, to naozaj nie je správanie spojenca,“ povedala.
Lagardeová dodala, že bude veľmi pozorne sledovať Trumpov prejav, ktorý v Davose prednesie.
„Keď prezident Trump popoludní v Davose objasní svoju pozíciu, umožní to Európanom rozhodnúť sa, čo urobia spoločne,“ uviedla. Doplnila, že pre ňu sú zásadné jednota a odhodlanie.
Rizikom je fragmentácia svetovej ekonomiky
Neskôr počas panelovej diskusie v Davose šéfka ECB varovala, že ďalšia fragmentácia globálnej ekonomiky by mohla poškodiť podnikanie, najmä v prípade veľkých hráčov v oblasti umelej inteligencie. Ak sa podľa nej opýtate veľkých investorov do AI, čo potrebujú, „povedia prístup k čo najväčším dátam“.
„To by bolo vážne ohrozené, ak by sme pre rozdielne zákony o ochrane súkromia a pre rastúce protekcionistické bariéry, ktoré by bránili rastu týchto investícií, mali obmedzený prístup k dátam,“ dodala.