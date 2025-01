Africký obranca Ndjeungoue si vynútil prestup zo Žiliny do belgického Kortrijku - FOTO

Mladý africký obranca James Willy Ndjeungoue už nebude hrať na Slovensku za MŠK Žilina. Dvadsaťjedenročný Kamerunčan totiž prestúpil do Belgicka a pôsobiť bude v klube KV Kortrijk.

Jeho odchod do 15. tímu tabuľky najvyššej belgickej súťaže však sprevádzali komplikácie. Ako informuje oficiálny web „šošonov“, je to vynútený transfer.

„Na základe požiadavky samotného hráča, ktorý spolu so svojím agentom neústupčivo trval na odchode a navyše porušoval interný disciplinárny poriadok, sme sa rozhodli afrického obrancu s takýmto prístupom, aj napriek svojej kvalite a ambíciám tímu, ‚nasilu‘ nedržať v mužstve a uvoľniť ho,“ uvádzajú Žilinčania.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ndjeungoue bol v klube spod Dubňa od leta 2022. Začínal v rezerve, no potom sa dostal do A-tímu a v najvyššej slovenskej súťaži absolvoval 43 duelov bez streleného gólu. V aktuálnom ročníku to bolo 16 štartov, ten posledný v polovici decembra na ihrisku Skalice.

Futbalisti Žiliny sú v I. lige stále v hre o majstrovský titul, štyri kolá pred koncom základnej časti strácajú na Slovan Bratislava len tri body. Po zimnej pauze nastúpi už v sobotu 8. februára doma proti Košiciam.