Žiline v boji o titul zrejme nepomôžu. Dvojicu šošonov vyradili zranenia v príprave - VIDEO

Futbalisti MŠK Žilina sa počas januára pripravujú na jarnú časť sezóny v Spojených arabských emirátoch.

Už druhý deň tam bol pre nich smolný, keď museli potvrdiť dve nezavinené zranenia v priebehu niekoľkých minút.

„Adrián Kaprálik utrpel zlomeninu, ktorá ho, žiaľ, vyradí z futbalového kolotoča na dlhší čas. Tobiáš Pališčák si zas silno podvrtol členok. Obaja už odleteli späť na Slovensko, kde podstúpia ďalšiu liečbu,“ píše klub na svojom webe.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Príde o Euro?

„Adrián Kaprálik utrpel nepríjemnú zlomeninu kosti v oblasti chodidla, ktorá bude vyžadovať dlhšiu liečbu. Ihneď podstúpil diagnostické výkony, ktoré, žiaľ, potvrdili to, čo sme očakávali. Všetko nasvedčuje tomu, že ho čaká operačná liečba,“ priblížil lekár „šošonov“ Karol Šafek.

Iba 22-ročného mladíka čaká už v piatok 17. januára operácia po návrate do vlasti. „Po nej je predpoklad, že bude potrebná určitá doba imobilizácie končatiny – sadra alebo následne ortéza. Návrat k zápasovej záťaži je očakávaný o niekoľko mesiacov.“

Samotný Kaprálik to znáša ťažko. „V behu mi pri vedení lopty prasklo v chodidle. Hneď som vedel, že je zle. Veľmi ma to mrzí, no myslím pozitívne a verím, že operácia i následná rekonvalescencia dopadne dobre a vrátim sa späť čo najskôr,“ povedal napriek veku skúsený mladík, ktorého v júni môže čakať domáci európsky šampionát hráčov do 21 rokov.

Zakopol o trávu

Pauze sa nevyhne ani 17-ročný Tobiáš Pališčák. „Zhodou okolností má ľavú stranu nohy postihnutú aj Tobiáš. Ten má poranený členok, ktorý si nepríjemne podvrtol. Nejde o zlomeninu. Rovnako to však bude potrebovať určitý čas, kratší ako u Aďa, aby sa to mohlo adekvátne zahojiť,“ doplnil Šafek.

Na sústredení tak dlho nepobudol, preto je z toho futbalista podľa vlastných slov veľmi smutný. „Nejak som členkom zadrhol o trávu a celý mi ho vykrútilo. Dúfam, že sa dám čo najskôr do poriadku, aby som mohol byť späť na ihrisku,“ okomentoval situáciu Pališčák.

Žilinský klub na webe želá „obom chalanom veľa síl a čo najskorší návrat späť na trávniky“.

Boj o titul či hornú šestku

Po 18 kolách jesennej časti vedie tabuľku Niké ligy bratislavský Slovan o tri body (44b) práve pred Žilinou (41b). S ňou bude zrejme súperiť o majstrovský titul.

Tretí Spartak Trnava stráca na „belasých“ osem bodov. Štvrtá Dunajská Streda ich má „len“ 24, čo znamená, že spolu s Podbrezovou, Michalovcami či Košicami budú bojovať o prvú šestku.

Aj zvyšné tímy môže získať v nasledujúcich štyroch kolách po 12 bodov a postúpiť, no znie to nepravdepodobne.

Jarná časť sezóny 2024/2025 vypukne 8. februára.