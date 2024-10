Zomrela hviezda zo seriálu Baywatch, herec dlhé roky bojoval so zákernou chorobou

Milovníci legendárneho seriálu Baywatch smútia. V nedeľu zomrel vo veku 68 rokov herec Michael „Newmie“ Newman na komplikácie so srdcom v kruhu svojej rodiny a priateľov. Dlhé roky bojoval s Parkinsonovou chorobotu, ktorú mu diagnostikoval v päťdesiatke.

Správu o úmrtí potvrdil jeho blízky priateľ Matt Felker, ktorý prednedávnom režíroval dokumentárny film o seriáli Baywatch. Informuje TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

Michael Newman po sebe zanechal manželku Sarah, deti Chrisa a Emily, a tiež jedno vnúča. Kvôli chorobe bral aj 10 tabletiek denne a jeho život s Parkinsonovou chorobou bol dokonca zdokumentovaný v snímku After Baywatch: Moment in the Sun, kde sa zamerali na život hercov po skončení natáčania.

Jeho priateľ Matt Felker si v príspevku zaspomínal na Mikea a počiatočné fázy série Baywatch. „Vedel som, ako veľa pre neho a jeho život tento seriál znamená. Boli chvíle, keď som to chcel všetko hodiť do koša a potom som si spomenul na Mikea – nemohol som ho sklamať, nemohol som prestať. Spoločne sa nám podarilo dosiahnuť niečo, čo bolo takmer nemožné s prekážkami, ktorým by nikto neveril,“ povedal.

Navštívil ho aj na sklonku jeho života, keď bol väčšinou času v bezvedomí. Akoby zázrakom však v tom čase bol hore. „Pozrel sa na mňa a povedal: ‚Práve včas“ a zasmial sa. To bol Mike, nestrácal humor až do konca,“ uviedol zase pre People.