Zomrela jedna posledných žijúcich hviezd zlatého veku hollywoodských muzikálov Mitzi Gaynorová

Temperamentná tanečníčka a herečka Mitzi Gaynorová, ktorá stvárnila Nellie Forbushovú vo filme Južný Pacifik z roku 1958, zomrela vo veku 93 rokov. Gaynorová sa objavila aj v muzikáloch s Bingom Crosbym, Frankom Sinatrom a Gene Kellym.

Gaynorová, ktorá bola jednou z posledných žijúcich predstaviteliek takzvaného zlatého veku hollywoodských muzikálov, zomrela prirodzenou smrťou vo štvrtok ráno v Los Angeles. Pre agentúru The Associated Press to vo vyhlásení potvrdili jej dlhoroční manažéri Rene Reyes a Shane Rosamonda.

Vo filme, televízii a na javisku Gaynorová pôsobila osem desaťročí. Objavila sa v niekoľkých pozoruhodných filmoch, ale najznámejšia bola vďaka svojej role v Južnom Pacifiku.