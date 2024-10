Zdražovanie sa podľa KDH dotýka najmä sociálne zraniteľných Slovákov, obrovské finančné straty spôsobí aj neziskovkám (video)

Vládne zdražovanie sa dotýka najmä 950 tisíc sociálne najzraniteľnejších občanov Slovenska, kde patria seniori, jednorodičia, zdravotne znevýhodnení a ďalší. Poukázali na to poslanci z Kresťanskodemokratického hnutia (KDH).

Vláda podľa ich slov obišla všetkých vrátane sociálnych partnerov. Ministra financií Ladislava Kamenického vyzývajú, aby detailne vyčíslil, o koľko viac budú musieť za konsolidáciu platiť najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a osoby ohrozené chudobou.

Obrovské finančné straty

„Ozývajú sa nám rôzne cieľové skupiny, či už zdravotné sestry, opatrovateľky, mnohé organizácie. Vláda zabudla na celiatikov a ignoruje aj samosprávy. Hlavne daň z finančných transakcií ohrozí pomoc núdznym, budú ju platiť všetky právnické organizácie, teda aj mimovládky a občianske združenia,“ uviedla poslankyňa strany Andrea Turčanová.

Dodala, že transakčná daň spôsobí neziskovým organizáciám obrovské finančné straty. Menšiemu zariadeniu pre seniorov nová transakčná daň podľa jej slov vytiahne z rozpočtu 7 tisíc eur a spolu s vyššou DPH, odvodmi, energiami im za rok bude chýbať v rozpočte ďalších 25 tisíc eur. Útulku pre bezdomovcov bude chýbať kvôli novej dani 15 tisíc eur a k tomu ďalších 50 tisíc ročne.

„Pýtame sa, kto sa bude starať o našich núdznych a odkázaných po tomto vládnom konsolidačnom balíčku?“ doplnila Turčanová.

Ochromenie činnosti neziskoviek

Martin Šmilňák, poslanec KDH, upozornil, že vláda si svojou politikou „strieľa do vlastnej nohy“, keďže neziskové organizácie často suplujú štátnu činnosť. „Vláda musí toto opatrenie opraviť, lebo inak ochromí činnosť týchto organizácií,“ povedal Šmilňák.

Spomenul tiež najväčšiu mládežnícku organizáciu Domka, ktorá môže prísť o niekoľko desiatok tisíc eur. Poslanec strany Marián Čaučík podotkol, že dopady novej dane na neziskové organizácie neboli dostatočne prerokované.

„Chceme, aby vládna koalícia vyňala neziskové organizácie z povinnosti platiť transakčnú daň,“ dodal Čaučík.

Vláda by mala šetriť na sebe

Andrea Turčanová poukázala aj na konsolidačné opatrenia voči zdravotným sestrám a opatrovateľkám, ktorých mzdy sa budú redukovať o 90 až 125 eur mesačne. Zároveň spomenula problematiku bezlepkových potravín, ktoré zasiahnu novými kvótami a kategorizáciou.

Jozef Hajko, poslanec a ekonomický expert KDH, vyhlásil, že vláda by mala šetriť na sebe a nie na ľuďoch. „Vláda musí šetriť 95 percent na sebe a len 5 percent na ľuďoch. Máme to prepočítané a je to možné,“ uzavrel Hajko.