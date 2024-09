Hlas onedlho predstaví svoje podmienky na podporu konsolidačného balíka, týkať by sa mohli aj lekárov (video)

Hlas onedlho predstaví svoje podmienky na podporu konsolidačného balíka. Prezradil to minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš. Aké konkrétne kroky budú poslanci klubu vyžadovať zatiaľ neprezradil.

Zároveň nevylúčil, že by sa ich podmienky mohli týkať aj lekárov a zdravotných sestier. Koaličná rada by sa podľa Tomáša mala stretnúť v stredu, kedy prerokuje konsolidačný balík.

Zákon o cenách

„Zdravotníci negatívne reagujú na to, že zmeny sadzby DPH nie sú zahrnuté aj na zdravotnícke pomôcky a zariadenia. Oni nie sú v legislatívnom stave si odpočítavať daň na vstupe, a z hľadiska spoločenskej nevyhnutnosti by zdravotníctvo malo byť na prvom mieste a 5 % DPH na zdravotnícke vybavenie a investičné veci do zdravotníctva by mala byť podľa ich názoru samozrejmosťou,“ uviedol viceprezident AZZZ SR Rastislav Machunka.

Zároveň uviedol, že asociácia nesúhlasí s materiálom, ktorý sa týka zákona o cenách. Vytvorenie štátneho informačného systému z hľadiska cenotvorby jednotlivých obchodných reťazcov bude podľa jeho slov len podporovať zahraničné potraviny. Štát chce podľa viceprezidenta AZZZ SR presadiť informačný systém, ktorý v súčasnosti už funguje v rôznych komerčných sférach na webových stránkach obchodných reťazcov, letákov a inde.

Škodlivý plán

Machunka navrhuje ušetriť finančné prostriedky na pracovníkoch a samotnom informačnom systéme. Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) akceptuje zákon o vysokých školách, najmä zmeny v zlepšení praxe, ale naďalej si myslí, že vysoké školstvo by si zaslúžilo viac reforiem.

Zavedenie informačného systému o prezentácií koncových cien potravín je podľa RÚZ škodlivé, nakoľko veľká väčšina predajcov a reťazcov používa systém zliav, a komunikuje zľavy alebo výhody, alebo majú bonusové systémy, kde verní zákazníci získavajú zľavy z koncových cien, čo ovplyvňuje výšku finálnej nákupnej ceny.

Problém zamestnávania učiteľov

Zavedenie štátom monitorového systému koncových cien považuje republiková únia za nezmysel, zbytočnú administratívu a mätenie zákazníkov. Konfederácia odborových zväzov (KOZ SR) nemala pripomienky k pondelkovým prerokovávaným bodom.

Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová však poukázala na problém zamestnávania učiteľov na vysokých školách na určitú dobu. To podľa jej slov prináša nestabilné pracovné prostredie pre vysokoškolských zamestnancov, ako sú asistenti a odborní asistenti.

Takéto pracovné zmluvy sa týkajú najmä mladých ľudí zväčša do 40 rokov, ktorí sú pravidelne v neistote, či budú mať uzavretú pracovnú zmluvu. V absurdnejších prípadoch podľa Uhlerovej musia títo pracovníci každý rok prejsť výberovým konaním na tej istej vysokej škole. KOZ SR preto zdôrazňuje potrebu riešenia tohto problému, ktorý sa z roka na rok môže zhoršovať.