Záchrana hospicov je otázkou hodnôt a dôstojnosti. Slovenská katolícka charita vyzýva prezidenta na pomoc

Slovenská katolícka charita vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho na záchranu hospicov. Hospicová starostlivosť na Slovensku čelí podľa jej zástupcov vážnym výzvam ohrozujúcim jej samotné prežitie. Systém financovania nedokáže pokryť skutočné náklady týchto zariadení, čo môže mať za následok ich zánik.

„Financie z verejného zdravotného poistenia pokrývajú len polovicu ich skutočných nákladov,“ uvádza hovorca Slovenskej katolíckej charity Ladislav Bariak.

List so žiadosťou o konkrétne kroky a podporu

Táto kríza ohrozuje podľa charity dôstojnosť u konca života pacientov aj odhodlanie zdravotníkov, ktorí im poskytujú nezištnú starostlivosť. V kritickej chvíli sa prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini stretáva s pápežom Františkom vo Vatikáne, ktorého odkaz súcitu a podpory pre ľudí na okraji spoločnosti rezonuje práve v týchto časoch, kedy slovenské hospice zápasia o prežitie.

V liste adresovanom prezidentovi sa zástupcovia hospicov obracajú na hlavu štátu so žiadosťou o konkrétne kroky a podporu. Medzi požiadavkami je navýšenie úhrad za lôžkodeň na 230 eur od januára 2025, zrušenie zmluvných limitov zo strany zdravotných poisťovní a zabezpečenie podmienok na dodržiavanie zákonných povinností, vrátane personálneho zabezpečenia a mzdových nárokov.

Prezident je podľa charity zdrojom nádeje

„Hospodárska otázka nie je len o číslach, ale predovšetkým o ľudskej dôstojnosti a o hodnotách, ktoré by mali byť základom každej spoločnosti,“ stojí v liste. Prezidentovi je tiež adresovaná výzva na osobné stretnutie do konca roka, kde by zástupcovia hospicov mohli detailne tlmočiť aktuálne problémy a návrhy riešení.

„Každý deň, keď sa situácia nerieši, je ďalším dňom, keď dôstojnosť na konci života dostáva úder,“ dodávajú. Prezident Pellegrini ako osoba schopná apelovať na ministra zdravotníctva a ďalších kompetentných osôb je podľa charity zdrojom nádeje, že hospicová starostlivosť na Slovensku nájde svoje miesto so zachovaním dôstojnosti a pokoja pre nevyliečiteľne chorých.