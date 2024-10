VšZP sa ohradila voči tvrdeniam liberálov, cieľom SaS je predať najväčšiu štátnu poisťovňu do súkromných rúk (video)

Neprekvapuje nás, že strana SaS pravidelne útočí na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP). „Máme za to, že ich politický cieľ je jasný. Predať najväčšiu zdravotnú poisťovňu s takmer troma miliónmi poistencov do súkromných rúk. Jej predstavitelia používajú o to agresívnejší tón, o čo viac sa predstavenstvo poisťovne snaží racionalizovať a zefektívňovať nákup zdravotnej starostlivosti,“ uviedla poisťovňa.

Poslanecký prieskum vo VšZP

Podľa VšZP optimalizáciou výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti nie sú práva pacientov na zdravotnú starostlivosť nijako dotknuté. Tieto výkony sú realizované v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorú má najväčšia zdravotná poisťovňa plne zazmluvnenú v každom regióne Slovenska tak, aby bola zabezpečená dostupnosť pacientov k zdravotnej starostlivosti.

Vytvárať neustále napätie a strach u pacientov považujeme zo strany zástupcov SaS za nezodpovedné a cielené, keďže sa dlhodobo vôbec netaja názormi, že na Slovensku by nemala exitovať štátna zdravotná poisťovňa. Strana Sloboda a solidarita (SaS) iniciuje poslanecký prieskum vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

Odložené operácie na klinikách

Zároveň vyzvala nového ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby urýchlene riešil situáciu s odloženými operácii na klinikách jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Poslanci SaS premiéra Fica opätovne žiadajú, aby urobil zo zdravotníctva premiérsku tému.

„Píšu nám ľudia z celého Slovenska, dokonca nám píšu aj lekári z centier jednodňovej medicíny o tom, čo urobila Všeobecná zdravotná poisťovňa k 1. októbru. Na situáciu som s kolegyňou Bittó Cigánikovou upozorňoval už pred troma týždňami. Dnes to prebublalo aj do mienkotvorných médií,“ povedal poslanec SaS Tomáš Szalay.

„VšZP redukuje o 30 percent rozsah zmluvných vzťahov s klinikami jednodňovej medicíny. Sú to kliniky, kde sa robia jednoduchšie operácie, na ktoré človek nemusí byť hospitalizovaný. Pre pacientov, poistencov VšZP, to znamená, že kto čakal na zdravotnú starostlivosť, bude čakať dlhšie,“ povedal.