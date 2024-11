VšZP ponúka pre svojich poistencov bezplatné očkovanie proti chrípke, deťom uhradí aj vakcínu vo forme nosového spreja

Poistenci VšZP sa budú môcť bezplatne zaočkovať proti chrípke. Jesenné obdobie prináša nárast výskytu chrípky, ktorá môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie. Podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva je chrípka na Slovensku nepriamou príčinou úmrtí 600 až tisíc pacientov ročne. Očkovanie proti chrípke je podľa odborníkov jedinou dokázateľne účinnou formou prevencie.

„Medzi najviac ohrozené skupiny patria seniori, ľudia s chronickými ochoreniami a onkologickí pacienti,“ uvádza hovorkyňa VšZP Marianna Bublavá.

Očkovanie znižuje riziko úmrtí u seniorov až o 80 % a výrazne znižuje výskyt infarktov u pacientov so srdcovo-cievnymi chorobami. V minulom roku využilo túto ochranu viac ako 160-tisíc poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pričom najviac zaočkovaných bolo v kategórii nad 60 rokov.

VšZP ponúka bezplatné očkovanie pre všetkých svojich poistencov. Pre deti vo veku od 2 do 12 rokov je dostupná nazálna vakcína, ktorá je čiastočne hradená z verejného zdravotného poistenia, pričom rodičia môžu požiadať o preplatenie doplatku prostredníctvom benefitu Peňaženka zdravia MAXI.

„Ide o nosový sprej, ktorý sa aplikuje do oboch nosných dierok. Deti tak nemusia bojovať so strachom z ihly a zdravotníci majú podávanie samotnej vakcíny jednoduchšie,“ dopĺňa Marianna Bublavá. Očkovanie je odporúčané v chrípkovej sezóne, ktorú vyhlasuje úrad verejného zdravotníctva a trvá od 40. kalendárneho týždňa do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roku.