Očkovať sa bude dať už aj v lekárňach, od budúceho roka by to podľa lekárnikov už mohlo byť štandardom

Očkovať sa bude dať už aj v lekárňach. Na tlačovej konferencii Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) to oznámil prezident Ondrej Sukeľ s tým, že legislatíva umožňuje očkovanie v slovenských lekárňach už od začiatku tohto roka. V súčasnosti však musia vykonávacie predpisy prejsť štandardným legislatívnym procesom.

Sukeľ verí, že už od budúceho roka bude očkovanie v lekárňach štandardom. Poukázal na to, že v Anglicku sa očkuje v lekárňach už 20 rokov, takýto spôsob očkovania funguje v 15 krajinách Európskej únie. K tomu, aby sa v Bratislave začalo očkovať aj v lekárňach prispel podľa Sukeľa aj Bratislavský samosprávny kraj.

Preventívne programy

„Jednou z priorít ministra zdravotníctva sú preventívne programy, ktoré zvyšujú obranyschopnosť organizmu obyvateľstva, takže som veľmi rád, že práve toto je jednou z tých smerov, ktoré tieto preventívne programy posilňuje. Chcel by som popriať, aby im to pokračovalo, tak ako sme to zaviedli tu, aj v iných lekárňach. Sme v súčasnosti vo fáze dokončovania vyhlášky, ktorá presne určuje, ktoré materiálno-technické predpoklady musia lekárne mať, takisto aj personálne,“ uviedol štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Ladislav Slobodník s tým, že vyhláška by mala byť hotová na začiatku roka 2025.

Prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS Zuzana Krištúfková zároveň pozýva na očkovanie najmä tehotné ženy, ktoré očkovaním chránia nielen seba, ale aj svoje dieťa, chronických pacientov či staršie osoby. Zdôraznila, že treba sa pred chrípkou chrániť, pretože najmä starším ľuďom ohrozuje život. Podľa jej slov očkovanie proti chrípke je cesta k zdravému starnutiu.

Certifikačný program

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravila certifikačný program, ktorý je podľa dekana Jána Klimasa už k dispozícií na Slovensku. Momentálne čakajú podľa jeho slov na posledné legislatívne kroky, ktoré je potrebné, aby lekárnik mal v rukách. Kedy sa očkovanie začne v lekárňach závisí podľa neho od schválenia legislatívy.

Klimas vysvetlil, že lekárnici, ktorí budú chcieť očkovať v lekárňach, budú musieť vykonať 20 očkovaní pod dohľadom lekára, konkrétne 20 očkovaní proti chrípke. Kým sa tak stane, očkovanie bude zatiaľ robiť lekár, dodal lekár Bratislavského samosprávneho kraja Tomáš Szalay.

Záujem o očkovanie proti chrípke

Podľa jeho vyjadrenia je Bratislava plná ľudí, ktorí majú záujem o očkovanie proti chrípke. Tomáš Szalay je za to, aby bolo očkovanie prístupné bez bariér. Poukázal na to, že veľa ľudí sa nechce očkovať u lekára, ale preferuje takúto formu očkovania, čo môže zvýšiť mieru zaočkovanosti na Slovensku.

„Nezaočkovaní ľudia majú vyššiu šancu, že počas chrípkovej sezóny podľahnú chrípke alebo po prekonaní chrípky inému ochoreniu,“ vysvetlil Szalay. Očkovať by sa preto podľa neho mali tehotné ženy, seniori, polymorbidní pacienti a deti, ktoré môžu byť namiesto ihly zaočkované sprejom do nosa.