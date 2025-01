V Univerzitnej nemocnici Bratislava ošetrili počas Silvestra stovky pacientov, jedného museli resuscitovať

aktualizované 1. januára, 12:14

Zdravotníci v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) ošetrili posledný deň roku 2024 spolu 354 pacientov. Ako uviedla hovorkyňa UNB Eva Kliská, pacienti do nemocnice prichádzali s rôznymi diagnózami.

„Veľa z nich si spôsobilo zranenia po páde, keď boli pod vplyvom alkoholu. Jeden pacient to prehnal s alkoholom do takej miery, že upadol do bezvedomia a naši zdravotníci ho museli resuscitovať,“ povedal Kliská.

Dve ženy utrpeli popáleniny

Doplnila, že 73-ročná žena pod vplyvom alkoholu spadla na silvestrovskej zábave zo schodov a bola do nemocnice prevezená s vážnym krvácaním do mozgu.

Na pracovisku popálenín boli podľa hovorkyne ošetrené dve ženy. „Jedna z nich je v kritickom stave, napojená na umelú pľúcnu ventiláciu, popáleniny má na 43 percentách tela. Tieto zranenia si spôsobila počas prilievania horľavej kvapaliny do krbu. Jej kamarátka, ktorá sa ju snažila uhasiť si tiež spôsobila popáleniny rúk a tváre, je však mimo ohrozenia života,“ dodala Kliská.

V NÚDCH ošetrili 60 detí

Počas Silvestrovskej noci na urgentnom príjme Národného ústavu detských chorôb zdravotníci poskytli neodkladnú starostlivosť 60 deťom. Ako informoval hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická, v tretine prípadov išlo o úrazy.

„Dve deti mali úraz spôsobený zábavnou pyrotechnikou, z toho v jednom prípade išlo o devastačné zranenie ruky s potrebou ošetrenia v celkovej anestézii. Dieťa sme hospitalizovali. Ostatné úrazy boli prevažne v oblasti hlavy ako následky pádov,“ uviedla hovorkyňa.

Doplnila, že zvyšné dve tretiny detí mali stavy sprevádzané horúčkou v rámci infekcií horných a dolných dýchacích ciest, a ochorenia spôsobené vírusom chrípky, z ktorých niekoľko museli hospitalizovať. Jedno 15-ročné dieťa bolo liečené v ambulantnej lôžkovej časti Oddelenia urgentného príjmu z dôvodu intoxikácie alkoholom, dodala hovorkyňa.