Téma potratov sa bagatelizuje, kresťanskí demokrati sa jej plánujú aktívne venovať (video)

Téma potratov sa podľa kresťanských demokratov bagatelizuje a budú sa jej aktívne venovať. Informoval o tom predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský, ktorý ochranu života vníma ako prioritu. V tejto súvislosti dal do pozornosti aj Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční 22. septembra v Košiciach.

Legislatíva na ochranu života

„Je fakt, že zabíjanie nenarodených detí je stále súčasťou aj vyspelých krajín. Zhodou okolností aj tých, kde demokratická krivka rapídne klesá,“ upozornil Majerský s tým, že téma predčasného ukončenia života a ochrany života nie je témou náboženskou či cirkevnou, ale hlboko ľudskou. V tejto súvislosti je podľa Majerského potrebné niečo urobiť.

„Tým niečím je aj prijatie legislatívy na ochranu ľudského života. Takej, ktorá by pomohla zmierniť stále vysokú potratovosť. Chceme preto aj my postupne pripraviť legislatívu, ktorá by zmierňovala tieto nechcené javy,“ dodal predseda KDH.

Poslanec Branislav Škripek (KDH) uviedol, že KDH tak reaguje na to, čo sa deje v posledných mesiacoch v Európskom parlamente. Ide o návrh francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na zavedenie práva na potrat do ústavy.

„Pseudo“ právo na potrat

„Urobili aj návrh, aby to bolo zavedené do Charty základných práv EÚ. Avšak musíme jasne povedať, že na toto treba reagovať. Nemôžu pretláčať proti vôli suverénnych členských štátov to, čo my nazývame pseudo právo na potrat. Je to výzva na smrť voči najbezbrannejším, voči nenarodeným deťom,“ vyhlásil poslanec s tým, že ide o nabádanie na zabíjanie, pričom KDH takýto postoj nebude podporovať. Podpredseda hnutia Marián Čaučík dodal, že Slovensko nesmie mať z Bruselu nanútené nejaké riešenia.

„Právo na život je základné ľudské právo, a právo na potrat nemôže byť uznané ako ľudské právo, pretože ide proti právu na život,“ dodal Čaučík s tým, že KDH v roku 2022 predložilo deklaráciu o zvrchovanosť v kultúrno-etických otázkach a v týchto aktivitách budú pokračovať aj naďalej.

Okrem legislatívnej práce je podľa kresťanských demokratov dôležitá aj osveta. V tomto zmysle KDH vyzdvihlo prácu neziskových organizácií a osobitne prácu občianskeho združenia Fórum života.

Pomoc tehotným ženám

„Myslím, že sa všetci zhodneme, že ochrana života od počatia je základnou a hlbokou hodnotou, ktorá presahuje akékoľvek politické alebo ideologické rozdiely. Je našou spoločnou zodpovednosťou vytvárať také prostredie, kde si každý život zaslúži podporu a starostlivosť, a to už pred narodením, a kde ženy a rodiny v ťažkých situáciách dostanú potrebnú pomoc,“ doplnila poslankyňa Andrea Turčanová (KDH) a vyzvala vládu, aby investovala do pomoci tehotným ženám, pretože to môže urobiť viacerými spôsobmi.

„Napríklad, v pôvodnom zákone o sociálnej pomoci, ktorý platil do roku 2008 boli zadefinované domovy pre osamelých rodičov. V zákone o sociálnych službách, ktorý platil od roku 2008 už tento termín nenájdeme. Tieto domovy pre osamelých rodičov zo zákona vypadli, a pritom aj štatistiky ukazujú, že poskytovali skvelú pomoc,“ uviedla poslankyňa s tým, že toto by bola jednou z ciest k zastaveniu aj nechcených potratov.

„Vyzývame vládu, aby tak, ako vie dávať rôzne granty na ochranu ľudských práv, aby ich nasmerovala na organizácie, ktoré reálne ochraňujú život. Ochrana nenarodeného dieťaťa a pomoc pre matky musia byť prioritou. Musíme vrátiť úctu a podporu ženám, ktoré sa v tehotenstve nachádzajú v zložitej životnej situácii,“ uzavrela Turčanová.