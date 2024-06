Počet potratov na Slovensku klesol za posledných 26 rokov o 60 percent

Zdravotnícke zariadenia u nás nahlásili vlani celkovo takmer 11 tisíc potratov žien s trvalým pobytom na Slovensku. Oproti predchádzajúcemu roku je to pokles o 2,3 %. V porovnaní s rokom 1997, keď bolo hlásených takmer 28 tisíc potratov, klesol ich počet až o 60,5 %.

Všeobecná miera potratovosti klesla v minulom roku na deväť potratov na tisíc žien v reprodukčnom veku od 15 do 49 rokov, čo je najnižšia hodnota od roku 1997, kedy bola na úrovni 19 potratov na tisíc žien.

Najviac ich bolo u žien vo veku 25 až 29 rokov a 30 až 34 rokov. Takmer 41 % spontánnych potratov sa vyskytlo u bezdetných žien. Informuje Národné centrum zdravotníckych informácií.

Najmenej interrupcií bolo v Prešovskom kraji

Z celkového počtu potratov tvorili umelé prerušenia tehotenstva 48,2 %, nasledovali spontánne potraty na úrovni 45,4 %, mimomaternicové tehotenstvá (4,1 %) a iné potraty (2,2 %).

Umelé prerušenie tehotenstva (UPT) vlani podstúpilo na Slovensku 5 201 žien, čo predstavovalo 1,6 percentný medziročný pokles. Najviac interrupcií zaznamenali v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji, najmenej v Prešovskom kraji.

Pre interrupciu sa najčastejšie rozhodli ženy, ktoré už majú dve deti. Z celkového počtu UPT bolo 530 interrupcií indikovaných zo zdravotných dôvodov matky alebo plodu.

Počet mimomaternicových tehotenstiev vzrástol

Najviac umelých prerušení tehotenstva bolo vykonaných do 8. týždňa tehotenstva, a to 62 %. Umelé prerušenia tehotenstva od 9. do 12. týždňa tehotenstva predstavovali 32,4 % všetkých takýchto zákrokov.

Umelé prerušenia tehotenstva od 13. do 24. týždňa tehotenstva vykonané zo zdravotných dôvodov matky alebo plodu predstavovali 5,5 %.

Hlásených bolo aj 460 prípadov mimomaternicových tehotenstiev, pričom oproti roku 2022 vzrástol ich počet o deväť percent.