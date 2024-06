Slovenské zdravotníctvo potrebuje digitálnu revolúciu, tvrdí odborník

Digitálne technológie nám uľahčujú život v mnohých oblastiach života. Online zdravotníctvo na Slovensku je ešte len v plienkach, no v niektorých európskych krajinách už dnes zlepšuje komunikáciu medzi lekármi a pacientmi a zrýchľuje prenos údajov o pacientovi. Estónsko, Dánsko či Španielsko v tomto smere vynikajú.

Príklad Estónska ukazuje, čo online zdravotníctvo dokáže. Pacienti majú online prístup k svojim zdravotným záznamom, čo zlepšuje komunikáciu s lekármi a umožňuje rýchlejšie rozhodovanie o liečbe. Okrem toho si môžu bez nutnosti osobnej návštevy požiadať o opakované vydanie liekov. Inšpiratívny je aj systém, ktorý zistí polohu pacienta a poskytne záchranárom dôležité informácie na mieste udalosti (ako sú alergie alebo tehotenstvo), čo výrazne zlepšuje rýchlosť a presnosť poskytovanej pomoci.

Slovenská realita

Aj Slovensko akútne potrebuje inovácie v oblasti online zdravotníctva. „Problémom v zdravotníctve je nedostatok zdravotníckeho personálu, ktorý odchádza do zahraničia, čo predlžuje čakacie doby na zdravotnú starostlivosť. Lekári sú často preťažení a veľa času trávia administratívou. Zavedenie efektívnejších systémov by im uľahčilo prácu a umožnilo viac času venovať pacientom,“ je presvedčený Milan Cák, odborník na digitalizáciu zo spoločnosti AMCEF.

Problémom je podľa neho aj to, že mnohí lekári neradi používajú nové digitálne technológie a radšej pracujú s 30-ročnými programami, čo je neefektívne. „Je náročné presvedčiť ich na inovácie, pretože sú zaťažení administratívou a nemajú čas učiť sa nové veci,“ dodal M. Cák.

Lepšia komunikácia a edukácia

Zavedenie e-receptov určite pomohlo pacientom aj lekárom, zjednodušilo dostupnosť liekov na predpis bez nutnosti navštíviť lekára. „To šetrí čas a odľahčuje systém. Treba však viac edukovať, najmä starších ľudí, aby vedeli, že túto možnosť majú. Rovnako by bolo prínosné zlepšiť komunikáciu medzi odborníkmi a zdieľanie zdravotných údajov, aby pacient nemusel opakovane absolvovať vyšetrenia,“ doplnil odborník na digitalizáciu z AMCEF.

Lepšia dostupnosť k predpisu na lieky však nerieši problém s horšou dostupnosťou lekární a liekov v nich. Svedčia o tom nielen mnohé príbehy pacientov, ale aj tvrdé dáta. Tie hovoria napríklad to, že až 79 % obcí na Slovensku je bez lekárne, čo znamená, že takmer 1,5 milióna Slovákov nemá lekáreň v mieste svojho bydliska. Chronicky chorí pacienti, ale napríklad aj mamičky na materskej dovolenke, ktoré potrebujú lieky pre seba alebo svoje deti, tak musia precestovať niekoľko kilometrov, aby si v lekárni vyzdvihli predpísané lieky. Dlhodobo chorí pacienti takto chodia aj trikrát do mesiaca. Navyše sú pri strete s inými chorými v lekárni vystavení ďalšiemu zdravotnému riziku.

Donáška ako riešenie

Z prieskumu, ktorý si dalo urobiť občianske združenie Medicamentum, vyplýva, že služba dovozu liekov na predpis uľahčuje pacientom život. Až 75 % opýtaných v prieskume odpovedalo, že ak by mohli využiť dovoz liekov na predpis, veľmi by im to pomohlo. Ak by bol dovoz zdarma, túto službu by využívalo 67 % respondentov. To, že súčasťou služby je aj poradenstvo farmaceuta na telefóne, by bolo rozhodujúce pre 10 % ľudí. 9 % opýtaných by zase presvedčilo, ak by mali garantovaný pôvod liekov, a 7 % bezpečnosť osobných údajov. Suma sumárum, ak sú zabezpečené vyššie spomenuté podmienky, až 86 % Slovákov víta možnosť doručenia liekov domov rovnako ako napríklad jedlo alebo oblečenie, aby nemuseli obťažovať niekoho iného, pretože im to zdravotný stav neumožňuje. Ale aj preto, že sa tým eliminuje nedostupnosť liekov v lekárni skladom a nutnosť opakovanej návštevy lekárne.

S tým má bohaté skúsenosti sedemdesiatnička pani Perehancová z Olšovian. S manželom sú obaja onkologickí pacienti, majú zvýšený tlak aj cholesterol, pohybové problémy. „V obci nemáme lekáreň a najbližšia je vzdialená 6 – 7 kilometrov. Nie vždy mali lieky, po ktoré sme prišli, bolo ich treba objednávať a potom po ne opakovanie vycestovať. Bolo to pre nás komplikované. Dnes využívame službu doručenia liekov až domov, konečne služba pre ľudí, niečo, o čom sme ani nesnívali, že sa dožijeme,“ povedala pani Perehancová.

Nielen pre seniorov

Pán Benko z Bratislavy má 77 rokov, 24 hodín denne musí byť pripojený ku kyslíkovému prístroju, čo mu bráni v tom, aby opustil byt. Pred rokom mu zomrela manželka, odvtedy sa o seba aj napriek zdravotným ťažkostiam stará sám. S lekármi komunikuje mailom, okrem pravidelnej návštevy pľúcneho oddelenia nemocnice v Ružinove, kde mu každé tri mesiace vymieňajú tracheotomickú trubicu. Suseda mu chodí pichať injekciu. V nákupoch je sebestačný, využíva donášky potravín, domácich potrieb, teplých jedál aj liekov. Každému doručeniu liekov predchádza konzultácia s farmaceutom.

Rôzne životné situácie si však vyžadujú donášku liekov nielen pre seniorov a chorých, ale napríklad aj pre mladé mamičky, ktoré potrebujú zabezpečiť lieky pre seba alebo svoje deti.

„Mám tri detičky, o ktoré sa aktuálne starám doma. Ísť do lekárne, kde sa zdržiavajú prevažne chorí ľudia, bolo pre mňa vždy riziko, pretože mám veľmi slabú imunitu a nedobré výsledky z krvi. Keďže potrebujem pravidelne vyberať lieky, začala som využívať donáškovú službu. Je to pre mňa cesta, ako sa dostať k liekom bez ohrozenia na zdraví,“ povedala Vanda Trnovcová z Bratislavy.

Lepšia dostupnosť liečby

Lekári, ale aj farmaceuti tiež vidia v doručovaní predpísaných liekov až domov nástroj na zlepšenie dostupnosti liečby, pričom o pacienta je postarané rovnako, ako keby fyzicky navštívil lekáreň.

Funguje to tak, že keď má pacient predpísaný recept, telefonicky ho kontaktuje farmaceut. „Konzultácia s farmaceutom o spôsobe užívania lieku, prípadne o spôsobe užívania viacerých predpísaných liekov súčasne, je mimoriadne dôležitá. Dávkovanie a množstvo, teda dispenzačný záznam, má pacient, samozrejme, napísaný aj na balení doručeného lieku, ale skôr ako ho dostane domov, prebehne konzultácia s farmaceutom. Minimalizujeme tak riziká a zároveň maximalizujeme benefity spojené s farmakoterapiou. Je to adresnejšie, ako keby lieky vyzdvihovali príbuzní či známi. Vtedy totiž často dochádza k nesprávnej interpretácii dávkovania lieku aj kontraindikáciám,“ vysvetlila PharmDr. Kristína Malíková, konzultantka OZ Medicamentum.

Farmaceuta majú ľudia využívajúci službu donášky liekov až domov k dispozícii na telefóne aj každý pracovný deň. Môžu sa tak na neho obrátiť s otázkou, čo robiť, ak liek zabudli užiť, aké časové rozostupy majú dodržiavať medzi užívaním viacerých liekov a podobne.

„Ľudia si pravidelne nechávajú doručovať domov jedlo, oblečenie či elektroniku. Doručovanie predpísaných či voľnopredajných liekov je len ďalší logický krok, ktorý sme sa rozhodli urobiť v snahe zlepšiť lekársku starostlivosť. Tým, ktorí to potrebujú, vieme takto pomôcť a uľahčiť im každodenné fungovanie,“ povedala predsedníčka OZ Medicamentum Kristína Chabadová.

Digitalizácia a zjednodušovanie cesty pacientov k liečbe a liekom sú podľa nej v zdravotníctve nevyhnutné.