V lete hrozí poškodenie liekov, ktoré si beriete na dovolenku. Ako ich ochrániť?

Ak sú lieky vystavené vyššej teplote, než pri akej majú byť skladované, hrozí, že sa chemická štruktúra liečiva zmení. To môže spôsobiť nielen to, že liek prestane fungovať, vzniknú nežiaduce vedľajšie účinky a alergické reakcie, môže hroziť aj ich výbuch. Riziko je vysoké najmä v lete!

Kde skladujete lieky? V kuchyni alebo v kúpeľni? A ako ich máte uskladnené cestou na dovolenku či počas nej? Tieto zdanlivé maličkosti môžu zásadne ovplyvniť chemickú štruktúru lieku a tým aj spôsob, ako v organizme bude fungovať. Preto je dôležité čítať príbalovú informáciu o liekoch (aj voľnopredajných), overovať si spôsob ich uskladnenia a pred dovolenkou investovať do nákupu chladiacej tašky na lieky. Stojí iba pár eur.

Vysoké riziko

Na zmenu teploty a vyššiu teplotu je citlivý inzulín, ale aj niektoré očné kvapky, mnohé antibiotiká, probiotiká, detské sirupy, lieky v tlakových obaloch (napríklad inhalátory), maste, krémy a roztoky.

Pri každom lieku je uvedené, ako sa má skladovať. „Tieto informácie sú dôležité a vieme ich v lekárni poskytnúť. Keď sa na ne pacient neopýta sám a ide o termolabilné lieky, ktoré je nutné skladovať podľa špecifických požiadaviek, proaktívne ho sama upozorním. Ide väčšinou o biologické lieky, masti, krémy, pasty, ale aj inhalačné lieky, prípadne inzulíny. Vo všeobecnosti platí, že žiadne lieky by sa nemali uchovávať pri teplote vyššej ako 25 stupňov,“ povedala farmaceutka Kristína Malíková.

Dodala, že kým niektoré lieky vydržia pri teplote do 25 stupňov aj týždeň, iné sú veľmi citlivé na rozmedzie teplôt od 2 do 8 stupňov. No vyššia teplota, napríklad pri ceste na dovolenku alebo pri pobyte v teplnej krajine, neprospieva žiadnemu lieku. „Dlhodobým vplyvom zvýšenej teploty sa nemôže garantovať bezpečnosť a účinnosť liekov, preto treba rešpektovať spôsob ich skladovania. Pri cestách by mali byť lieky prepravované v malých prenosných chladničkách, ktoré sú na trhu ľahko dostupné, inak hrozí ich znehodnotenie,“ zdôraznila farmaceutka K. Malíková.

Na správny transport liekov dbá aj občianske združenie Medicamentum, ktoré vozí lieky na predpis pacientom priamo domov. „S každým jedným pacientom pred dovozom ich liekov vždy komunikuje farmaceut z našich spolupracujúcich lekární. Dá nám spätnú väzbu a vďaka tomu môžem potvrdiť, že nie vždy pacient vie, že jeho lieky si vyžadujú špeciálne prepravné prostriedky. My ich však zabezpečujeme. Pri doručovaní liekov so špeciálnymi skladovacími a prepravnými potrebami používame chladiace termoboxy. Vďaka tomu máme istotu, že liek nebude poškodený alebo degradovaný,“ povedala predsedníčka OZ Medicamentum Kristína Chabadová.

Väčšine liekov prekáža aj vlhko, preto by nemali byť skladované v kuchyni ani v kúpeľni. A počas dovolenky v krajine s vysokou vlhkosťou vzduchu treba tabletku z obalu vybrať tesne pred jej užitím a pri rozdelení tabletky zvyšok po oddelení riadne zabaliť.

Dovolenková lekárnička

V dovolenkovej lekárničke, respektíve ešte lepšie v dovolenkovej chladiacej termotaške na lieky, by okrem pravidelne užívaných liekov nemali chýbať lieky, ktoré pomôžu zvládnuť bežné letné úrazy a zdravotné problémy.

Must have v dovolenkovej lekárničke sú okrem náplastí a obväzov analgetiká (lieky a bolesť), antipyretiká (lieky na teplotu), voľnopredajné antihistaminiká (liek, kvapky alebo masť na alergické reakcie a precitlivenosť), lieky na hnačku, dezinfekcia, repelent, gél na štípance a popáleniny a teplomer.

Pokiaľ idú na dovolenku aj deti, všetky varianty týchto druhov liekov treba aj vo verzii vhodnej pre deti – teda vo forme kvapiek, sirupov, prípadne mastí, krémov a čapíkov.

Ženám by sa mohli hodiť aj čapíky na zmiernenie príznakov kvasinkovej infekcie alebo iného podráždenia intímnych partií spôsobených pobytom vo vode alebo vo vlhkých plavkách.

V lete nás síce netrápia chrípky a prechladnutia až v takej miere ako na jeseň a v zime, infekcie horných dýchacích ciest však nie sú úplne zriedkavé Napríklad v dôsledku klimatizácie a prechodov z klimatizovaných priestorov do prehriatych vonkajších priestorov sú v let časté angíny. Bežným a pomerne nebezpečným letným zdravotným problém je prehriatie organizmu, úpal, koža spálená od slnka a mnohých (najmä po cestovaní lietadlom) vedia potrápiť aj bolesti zubov. Ide najmä o ľudí, ktorí majú zubné kazy a pred odletom na dovolenku si ich nedali ošetriť.

Na všetky tieto možnosti treba pred odchodom na dovolenku myslieť a podľa toho si vybrať obsah dovolenkovej chladiacej termotašky na lieky.

3 najčastejšie letné ochorenia

1 Dehydratácia

Aj keď sa význam prijímania dostatočného množstva tekutín neustále zdôrazňuje, patrí práve nedostatočne zavodnený organizmus podľa štatistík zdravotných poisťovní medzi najčastejšie letné zdravotné problémy.

Keďže takmer všetky procesy v ľudskom organizme sú ovplyvnené vodou, jej nedostatok môže ovplyvniť schopnosť regulovať telesnú teplotu, tráviť potravu, vylučovať, udržiavať stabilné pH a či správne fungovanie svalov a kĺbov. Pri vysokej miere dehydratácie hrozí zlyhanie organizmu v dôsledku jeho neschopnosti transportovať kyslík do každej jednej bunky v tele.

Príznakmi dehydratácie sú bolesti hlavy, malátnosť, únava, nechutenstvo, tmavý moč aj dezorientácia. Pokiaľ sa u vás tieto príznaky prejavia, treba čo najskôr doplniť tekutiny. Ale nie snažiť sa vypiť 2 litre vody naraz. Pomaly, po dúškoch, priebežne. V takomto stave sú okrem vody vhodné aj iontové nápoje alebo nápoje s elektrolytmi, ktoré dokážu udržať viac vody v tele.

2 Črevné problémy a otrava jedlom

Konzumácia jedál, na ktoré nie sme zvyknutí alebo jedál, ktoré sa vplyvom tepla pokazili, spôsobuje problémy s trávením až otravu jedlom.

Vyhýbajte sa jedlám, ktoré nie sú dostatočne tepelne spracované. V niektorých krajinách sa neodporúča jesť surové ovocie ani zeleninu, pokiaľ to nie je krajina s bezpečnou vodou tečúcou z vodovodu. Pozor si treba dávať aj na ľad v nápojoch a na pouličné jedlá. Baktérie spôsobujúce črevné ochorenia sa môžu nachádzať aj vo vode kúpalísk a jazier.

Pri otrave jedlom treba užiť lieky na upokojenie trávenia (zastavenie hnačky, zvracania a kŕčov). Odporúča sa pokoj na lôžku a dostatok soli. Ak problémy pretrvávajú viac ako pár hodín, treba vyhľadať lekársku pomoc.

3 Zápal stredného ucha

Po kúpaní v bazéne alebo v mori mnoho detí (ale aj dospelých) zrazu horšie počuje, cítia diskomfort a bolesť, ktorej miesto sa nedá presne identifikovať. Niekedy sa pacienti mylne domnievajú, že ich bolí zub. V skutočnosti môže ísť o zápal stredného ucha.

Zápal treba čím skôr riešiť vhodnou antibiotickou liečbou. Úľavu od tlaku v uchu môžu priniesť kvapky alebo sprej do nosa. Určite pomôžu aj lieky od bolesti.