Kotlár dodnes neodovzdal svoju správu, podľa Hlasu závisí od nej prístup poslancov ku covidovým amnestiám - VIDEO

Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár dodnes neodovzdal svoju správu. Závisí však od nej to, ako sa poslanci strany Hlas-SD postavia ku covidovým amnestiám.
„Stále čakáme na správu pána Kotlára. Neviem, či ešte skúma doma mikroskopom,“ vyhlásil minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok.
Atómovky Matoviča
Ako podotkol, nechce zhadzovať jeho prácu, no stále nedodal, čo dodať mal, a teda správu o manažovaní pandémie počas rokov 2020 až 2023. Šutaj Eštok zdôraznil, že rodiny 20-tisíc ľudí, ktorí zomreli, čakajú na jasný popis a vysvetlenie toho, ako sa pandémia manažovala.
Kotlár podľa Hlasu doteraz nedodal to, čo od neho vláda žiadala a venoval sa témam, ktoré si sám vymyslel
„Veď si pamätáte atómovky Igora Matoviča (Hnutie Slovensko), ktoré tu hádzal – blackout, one time, next time a podobné veci, ktoré s plynutím času sa možno už stali smiešnymi. Ale na konci dňa za ním bolo 20-tisíc mŕtvych. Práve preto bol splnomocnenec Kotlár zriadený,“ dodal predseda Hlasu s tým, že ak ide o trestnoprávnu zodpovednosť, to v jeho kompetenciách nie je.
Protiústavnosť návrhu zákona
Dodať má správu o tom, ako bolo manažované riadenie pandémie, aby sa vedelo vyhodnotiť, ktoré z opatrení boli efektívne a ktoré, naopak, nie. Tieto informácie podľa Šutaja Eštoka priamo súvisia aj s takzvanými covidovými amnestiami, ktoré prezident Peter Pellegrini vetoval a vrátil ich do parlamentu na opätovné prerokovanie.
Ako minister vnútra a predseda Hlasu pripomenul, aj Ústavný súd SR rozhodol o protiústavnosti v jednej z častí návrhu zákona. Pokuty počas pandémie zostávajú do dnešného dňa podľa Šutaja Eštoka nejasnosťou.
Prelomenie veta
„V susednom Rakúsku v exteriéri počas pandémie nikto nenosil rúška. U nás, keď ste nemali rúško, keď ste išli do lesa, tak vás pomaly išli zastreliť. O tom hovoríme, aby Kotlár doniesol trošku svetla do toho, a potom sa aj náš poslanecký klub bude vedieť lepšie postaviť k tomu, ako sa zachováme pri covidových amnestiách,“ dodal predseda Hlasu v súvislosti s tým, či sa poslanci pokúsia prelomiť veto prezidenta. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) dodal, že prezidenta v jeho námietke podporia.
Prezident Peter Pellegrini 25. apríla vrátil do parlamentu zákon o covidových amnestiách. Prezident zákon o náprave krívd spôsobených fyzickým osobám v súvislosti s protipandemickými opatreniami nepodpísal a vrátil ho s výhradami na opätovné prerokovanie. Hlava štátu nesúhlasí s tým, aby boli odškodnení všetci, ktorí počas pandémie dostali pokuty za porušenie pandemických opatrení.
Nebezpečný precedens
„Každý jeden človek, ktorý porušil vtedy platné nariadenie a bol za to zo zákona potrestaný, má dnes byť podľa nového zákona odškodnený. Považujem to za mimoriadne nebezpečný precedens,“ vyhlásil Pellegrini a pripomenul, že týmto zákonom sa mali odškodniť aj osoby, ktoré vedome porušovali opatrenia, napríklad v nemocniciach či domovoch pre seniorov, a mohli niekoho nakaziť či spôsobiť mu smrť.
„Nemohol by som sa pozrieť do očí pozostalým po obetiach COVID-19, ak by zákon začal platiť v tejto podobe. Preto som presvedčený, že ho treba upraviť,“ vyhlásil Pellegrini. Ústavný súd SR potvrdil protiústavnosť pandemických opatrení iba v prípade nedobrovoľného zatvárania ľudí do karanténnych zariadení. Preto prezident súhlasí s tým, aby ľudia, ktorých proti ich vôli zavreli do karantény v štátnych zariadeniach, a museli zaplatiť aj režijné náklady, boli odškodení.