Kotlár žiada vyjadrenie Žilinku k vakcínam proti COVID-19. Ak sa potvrdí ich bezpečnosť, „tichučko odíde“

Generálny prokurátor Maroš Žilinka by sa mal verejne vyjadriť k tomu, či sú vakcíny proti ochoreniu COVID-19 bezpečné, a môže sa pokračovať v očkovaní. Vyhlásil to vo štvrtok vládny splnomocnenec pre prešetrenie manažovania pandémie Peter Kotlár.
Ak sa bezpečnosť vakcín potvrdí, on podľa vlastných slov „tichučko odíde„. Ak však budú výsledky nejednoznačné a Žilinka odporučí neočkovať, ten, kto očkovanie propaguje a objednáva vakcíny, sa stane potencionálnym spolupáchateľom trestného činu.
Nepríjemné dáta
Ľudia podľa Kotlára potrebujú vedieť, či je možné domáhať sa spravodlivosti. „Oni potrebujú vedieť, či nejaká inštancia v oblasti práva a spravodlivosti je schopná nevykladať právo vlažne, ale jednoznačne,“ vyhlásil.
Kotlár je zároveň presvedčený, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a minister školstva Tomáš Drucker (obaja Hlas-SD) vedia, že dáta, ktoré by mal mať k dispozícii v rámci vyšetrovania manažmentu pandémie „sú tak intímne a tak nepríjemné pre jednotlivé ohnivká v reťazci zdravotnej starostlivosti, že by rozsypali mnohé štruktúry, ktoré dnes spadajú pod stanu Hlas„.
Keby mal vládny splnomocnenec podľa vlastných slov predmetné dáta k dispozícii, spravil by „100 tabuliek, z ktorých vyplýva trestná zodpovednosť„. „Lenže oni to urobiť nechcú,“ skonštatoval Kotlár.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ešte v auguste skonštatoval, že vládny splnomocnenec pre preverenie procesu riadenia pandémie COVID-19 Peter Kotlár ešte neurobil nič z toho, čo mal, teda neprešetril manažment pandémie v rokoch 2020 až 2023. Doplnil, že aktivitu Kotlára v tejto oblasti očakávajú aj orgány činné v trestnom konaní, ktoré by jeho zistenia mohli využiť.
Minister zároveň povedal, že vláda sa vo veci vakcín obrátila na Slovensku akadémiu vied, teda na najvyššiu vedeckú autoritu na Slovensku. Výsledkami analýzy SAV by sa podľa neho následne mala zaoberať aj vláda, ktorá by mala prijať nejaký záver. „A to bude pre mňa bodka za medicínskou časťou,“ zdôraznil Šutaj Eštok.
Otvorená kľúčová časť úlohy
Kľúčová časť úlohy pre Kotlára však podľa ministra vnútra ostáva otvorená. „Aj preto mu pán premiér predĺžil dobu, dokedy má túto úlohu splniť a pre mňa je táto kľúčová,“ uviedol v auguste Šutaj Eštok s tým, že Kotlár má prísť s analýzou efektívnosti manažovania pandémie.
„Ak to nebude schopný urobiť on, tak to bude musieť urobiť niekto iný,“ doplnil Šutaj Eštok. Ako zároveň skonštatoval, Kotlárov zápal pre vec hodnotí pozitívne. „Teraz musí toľko energie, koľko on v sebe má, a má jej veľa – je to húževnatý človek, venovať preskúmaniu efektívnosti manažovania pandémie,“ dodal minister.