SAV zverejnila výsledky analýzy. Akademici potvrdili bezpečnosť mRNA vakcín a odmietli Kotlárove tvrdenia

Slovenská akadémia vied (SAV) vo štvrtok zverejnila výsledky analýzy mRNA vakcín proti COVID-19. Správa vznikla na objednávku ministerstva zdravotníctva a vlády.
Odborníci skúmali deväť šarží vakcíny Pfizer a šesť šarží vakcíny Moderna. Jedenásť vzoriek sa zhodovalo s tými, ktoré analyzoval aj splnomocnenec vlády Peter Kotlár. Všetky vzorky pochádzali z oficiálnych distribučných skladov.
SAV oponovala tvrdeniam Kotlára
Na overenie údajov využil výskumný tím niekoľko nezávislých metód, vrátane kvantitatívnej PCR, fluorimetrie, kapilárnej elektroforézy a sekvenovania DNA. Ďalší test bol zameraný na zisťovanie prítomnosti cudzorodých látok. Všetky výsledky boli pod stanovenými limitmi a analýza neodhalila iné nežiaduce zložky.
„Finálne vakcíny sa veľmi prísne kontrolujú regulačnými orgánmi a ich laboratóriami a proces čistenia a odstraňovania DNA bol dôkladný,“ uviedla riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV Silvia Pastoreková. SAV týmto záverom oponovala tvrdeniam splnomocnenca vlády Petra Kotlára a českej molekulárnej genetičky Soni Pekovej, podľa ktorých môžu mRNA vakcíny meniť ľudskú DNA.
„V Kotlárovej štúdii sa mnohé závery zakladajú na jeho názore. Ide o hypotetické a zastrašujúce tvrdenia,“ vyhlásila Pastoreková. Podľa nej podobné vyjadrenia zbytočne posilňujú obavy verejnosti.
Odovzdali kompletnú prácu vláde a ministerstve zdravotníctva
Kotlár spochybňoval aj odbornosť SAV. Vedci dnes pripomenuli, že disponujú certifikátmi potvrdzujúcimi oprávnenie na molekulárnu diagnostiku, a že rovnaké metódy využívali už počas pandémie pri skúmaní vírusu SARS-CoV-2 a jeho variantov. Pastoreková dodala, že štyria autori tejto analýzy publikovali viac než 25 vedeckých prác venovaných tejto problematike.
Ako ďalší argument odborníci uviedli skúsenosti z praxe. Celosvetovo bolo podaných viac ako 13 miliárd dávok vakcín a na Slovensku približne sedem miliónov. Nežiaduce účinky sa podľa SAV vyskytovali prevažne prechodne a závažné zdravotné komplikácie boli veľmi zriedkavé.
Predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhart uviedol, že termín, keď sa výsledky analýzy dostanú na rokovanie vlády, zatiaľ nie je určený. Podľa jeho slov akademici odovzdali kompletnú správu ministerstvu zdravotníctva aj vláde, a z pohľadu SAV je úloha ukončená. Ďalší postup už závisí od rozhodnutia vlády.