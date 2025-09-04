Drucker označil tému bezpečnosti mRNA vakcín za uzavretú, analýzu SAV považuje za ucelenú a poctivú - VIDEO, FOTO

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) reagoval na výsledky analýzy mRNA vakcín proti COVID-19, ktorú vypracovala Slovenská akadémia vied (SAV) v spolupráci s Univerzitou Komenského. Podľa neho sa potvrdilo, že vakcíny sú bezpečné a neobsahujú nepovolené zvyšky DNA.
„Nemám dôvod reagovať na takéto nezmysly, pretože práve my sme boli tí, ktorí prišli s návrhom, aby Slovenská akadémia vied urobila jasnú definitívnu analýzu a vyvrátila dezinformácie, že vakcíny proti COVID-19 sú nebezpečné. SAV spolu s Univerzitou Komenského pripravili ucelenú a poctivú analýzu. Nevychádzala len zo vzoriek, ktoré dal k dispozícii vládny splnomocnenec, ale hodnotila aj ďalšie typy vakcín a viaceré šarže. Jednoznačne sa potvrdilo, že vakcíny sú bezpečné a neobsahujú nepovolené zvyšky DNA. Výsledky zodpovedajú aj štúdiám, ktoré vykonali v Austrálii či Nemecku,“ uviedol minister Drucker.
Tému považuje za uzavretú
Drucker zdôraznil, že z medicínskeho hľadiska považuje tému za uzavretú. „Pre mňa je podstatné, aby sme dôverovali vedeckým autoritám a vede samotnej. Zároveň považujem túto tému z medicínskeho hľadiska za uzatvorenú a nemám dôvod sa k nej vracať,“ povedal. Dodal, že očakáva, že vládny splnomocnenec pre prešetrovanie pandémie Peter Kotlár sa bude venovať preverovaniu manažmentu pandémie a využívaniu zdrojov.
Minister tiež uviedol, že jeho rezort sa postavil za SAV hneď na začiatku a kritizoval spájanie témy s politikou. „Nikto ma nemusí vyzývať, aby som sa zastal SAV. Urobili sme to okamžite od začiatku. Naopak, očakávam, že opozícia prestane politizovať vedu, vzdelávanie a školstvo,“ vyhlásil.
Správa bola predložená na vláde
Drucker pripomenul, že správa bola predložená ministrom školstva na vláde, no premiér ju zatiaľ nezaradil na rokovanie. „Verím, že sa čoskoro prerokuje„. Podľa neho bol to práve predseda vlády, kto po návšteve SAV navrhol, aby akadémia analýzu pripravila.
„My sme tento návrh prijali, pretože ide o najvyššiu vedeckú autoritu v krajine a nepracoval na tom jeden človek, ale celý odborný tím. Cieľom bolo preveriť všetky šarže a urobiť raz a navždy jasnú čiaru,“ uviedol minister Drucker.
Drucker dodal, že závery o škodlivosti vakcín neprezentoval len vládny splnomocnenec. „Takéto informácie sa šíria po sociálnych sieťach a prichádzajú aj zo zahraničia. Viacerí predstavitelia ich ďalej šíria a je prirodzené, že to v spoločnosti znižuje dôveru. Aj preto bolo dôležité, aby sa k tomu vyjadrila slovenská vedecká autorita a potvrdila to, čo už skôr potvrdili testovania Európskej liekovej agentúry,“ uzavrel Tomáš Drucker.
Analýza mRNA vakcín
Analýza mRNA vakcín, ktorú pripravila Slovenská akadémia vied a Univerzita Komenského, skúmala vzorky vakcín od spoločností Pfizer a Moderna. Zistenia ukázali, že množstvo DNA vo vakcínach bolo pod povolenými limitmi a neboli zistené žiadne iné nežiaduce látky.
Správa vznikla ako reakcia na tvrdenia vládneho splnomocnenca Petra Kotlára, podľa ktorého môžu vakcíny zasahovať do ľudskej DNA. Slovenskí vedci tieto závery odmietli a poukázali na to, že ich výsledky sa zhodujú s testovaniami uskutočnenými aj v iných krajinách.