Kotlár podľa Hlasu doteraz nedodal to, čo od neho vláda žiadala a venoval sa témam, ktoré si sám vymyslel

Splnomocnenec vlády pre prešetrenie manažovania pandémie COVID-19 Peter Kotlár sa už niekoľkýkrát pokúša vyviniť z toho, že doteraz nedodal skutočný výsledok práce, ktorú od neho vláda žiadala. Namiesto toho pracoval na témach, ktoré si sám vymyslel a ktorým sa dlhodobo venujú skutoční odborníci v tejto oblasti. Uviedla to strana Hlas-SD v reakcii na štvrtkové vyjadrenia Petra Kotlára.
Splnomocnenec vlády okrem iného povedal, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a minister školstva Tomáš Drucker (obaja Hlas-SD) vedia, že dáta, ktoré by mal mať k dispozícii v rámci vyšetrovania manažmentu pandémie, „sú tak intímne a tak nepríjemné pre jednotlivé ohnivká v reťazci zdravotnej starostlivosti, že by rozsypali mnohé štruktúry, ktoré dnes spadajú pod stanu Hlas“. Kritizoval tiež prezidenta Petra Pellegriniho za to, že sa stretol len s riaditeľom SAV Martinom Venhartom, a nie aj so Soňou Pekovou, ktorá pripravila analýzu mRNA.
„Pán Kotlár je splnomocnencom vlády, ktorej súčasťou je aj strana Hlas. Preto by sme ocenili, keby sa namiesto komentovania strany, ktorá je od začiatku pevnou súčasťou vládnej koalície, sústredil na svoju vlastnú prácu, ktorou bol celou vládou poverený,“ reagovala koaličná strana s tým, že stále čaká na odovzdanie výsledkov prešetrenia manažmentu pandémie. Kotlár však podľa Hlasu-SD na tomto zadaní, ktoré je plne obsiahnuté v názve jeho funkcie, odmieta pracovať a namiesto toho rozpráva o akýchsi hrubých čiarach.
„Potom by mal sám prehodnotiť, či jeho pozícia nie je zbytočná. Hlas je presvedčený, že Slovensko potrebuje skutočné, vecné a odborné zhodnotenie manažmentu pandémie z čias Igora Matoviča a Eduarda Hegera, aby sa už nikdy nezopakovala tragédia v podobe 20-tisíc zbytočne zmarených ľudských životov,“ dodala strana.