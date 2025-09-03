Pellegrini podľa Szalaya vyslal jasný signál, zatiaľ čo ministri Hlasu tolerujú výstrelky Kotlára - VIDEO

Prezident si vypočul predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV), vláda o to zatiaľ nemá záujem. Uviedol to poslanec Tomáš Szalay (SaS) s tým, že stretnutím Petra Pellegriniho s predsedom SAV Martinom Venhartom sa to nekončí, ale len začína. Prezident podľa Szalaya vyslal jasný signál, že podporuje slovenskú vedu a medicínu založenú na dôkazoch.
„Je to dobrý pocit, ktorý je premaľovaný zlým pocitom,“ uviedol Szalay a vysvetlil, že ten zlý pocit ide z toho, že strana Hlas-SD, ktorá má niekoľko ministrov, toleruje výstrelky Petra Kotlára (SNS). „Toleruje konšpirácie o tom, že vakcíny menia DNA a môžu z ľudí urobiť kukurice. Dokonca, nielenže mlčky tomu prizerajú, ale schválili na vláde aj uznesenia, ktoré idú priamo proti slovenským pacientom a slovenskému rozpočtu,“ dodal Szalay.
Šaško si musí urobiť poriadok vo svojom rezorte
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) tak na jednej strane víta, že prezident vyslal takýto signál, no mali by ho vysielať aj ostatní členova vlády. Osobitne minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
„Keby som bol ja ministrom zdravotníctva, tak by Kotlár odišiel rovno z vrátnice. Je nemysliteľné, aby takýto šarlatán, estrádny umelec, určoval zdravotnú politiku v štáte. Šaško si musí urobiť poriadok vo svojom rezorte, lebo on je zodpovedný za zdravotníctvo, nie Peter Kotlár,“ zdôraznil Szalay. Analýza SAV podľa neho jasne ukázala, že Kotlár sa mýli, že nesprávne vyhodnocuje výsledky meraní, a klame, keď hovorí, že vakcíny sú škodlivé.
Pellegrini sa zastal SAV, skritizoval Kotlárovo „motanie sa v chemickom zložení vakcín“ – VIDEO
„Máme mnoho veľkých štúdií k dispozícii, ktoré dokazujú pravý opak. Analýza SAV je toho takisto dôkazom. Je nemysliteľné, aby sme ďalej tolerovali splnomocnenca vlády Kotlára v jeho funkcii, a aby ho tam vláda ďalej udržiavala v čase, keď sa na nás rúti jesenná vlna covidu. Keď potrebujeme, aby boli navezené na Slovensko vakcíny, ktoré zatiaľ nie sú navezené, a aby sme sa dokázali účinne brániť. Tí, ktorí sa chcú, nech sa majú možnosť zaočkovať. Žiadna povinnosť ale dobrovoľnosť,“ doplnil poslanec a upozornil, že sú stále ľudia, ktorí sa chcú dať zaočkovať, ktorí sú chronicky chorí, seniori či ľudia, ktorí žijú s onkologickými pacientmi a nechcú ich nakaziť.
Premiér a vláda Kotlára kryjú
Podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga v stredu mal byť u Kotlára. Ten mal byť podľa neho predvolaný, aby vysvetlil, prečo stojí štát 50-tisíc eur ročne. „Čo za to robí? Iba hanbu, rozbíja vedecké fakty a šíri hoaxy. Na čo bolo minutých 350-tisíc eur? Na analýzu, ktorú sme mali dávno pred tým a bola potvrdená inými certifikovanými inštitúciami? Toto mali byť otázky, ktoré mal klásť prezident človeku, ktorý je zodpovedný za všetky tieto hoaxy,“ dodal predseda SaS s tým, že po tomto rozhovore by mal Kotlár odstúpiť alebo byť odvolaný.
„Namiesto toho vnímame, že premiér a vláda kryjú Kotlára a zastávajú sa ho. Oslabuje sa tým dôvera k vede, zdravotníctvu a ochrana ľudí pred nasledujúcimi vlnami covidu či chrípky,“ dodal Gröhling, ktorý tiež kritizoval nečinnosť ministrov Hlasu.
„Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) je zadávateľ tej analýzy a financoval tých 350-tisíc. Minister Šaško je človek, ktorý tu má ochraňovať zdravie a zastať sa vedeckých faktov, zdravotníkov a lekárov. Posledným je minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. To je ten, ktorý má na starosti vyšetrovanie covidu. A títo páni sú ticho,“ povedal predseda SaS. Pripomenul však, že Drucker priznal, že Kotlára musia podporiť, pretože stabilita vlády je dôležitejšia.
Súčasná vláda stojí na jednom konšpirátorovi
Exminister zdravotníctva Marek Krajčí (Hnutie Slovensko) zdôraznil, že Kotlár šíril konšpirácie a poďakoval sa vedcom zo SAV. „Občanom je možné definitívne potvrdiť, že to, čo vravel Kotlár, nie je pravda. Že spôsob, akým sa dostal k výsledkom, nebol vedecky správny. SAV jednoznačne vyvrátila jeho tvrdenia,“ dodal Krajčí. Rovnako upozornil, že súčasná vláda stojí na jednom konšpirátorovi.
„Aj ministri Hlasu sa rozhodli, že kapitulujú pred šírením konšpirácii a hoaxov a budú akceptovať Kotlára vo svojej pozícii, pretože Kotlár je aj členom parlamentu. Tento hlas by pravdepodobne tejto vládnej garnitúre chýbal. Preto všetci „držia hubu a krok“. A my všetci sme zmietaní v chaose a neistote,“ vyhlásil Krajčí.
KDH je znepokojené útokmi na vedcov a žiada Pellegriniho, aby vyzval na odvolanie Kotlára
Ako ďalej upozornil, predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) hrá hry a je ochotný zaplatiť 350-tisíc za niečo, čo keď mu nevyjde tak, ako si predstavuje, tak ďalej nemá záujem.
„Prečo si Fico potom nenechal analýzu urobiť v certifikovanom laboratóriu, ktorých má EÚ viacero? Aby sa nemohol trápne vyhovárať na to, že to nebude akceptovať, lebo to nie je certifikované laboratórium. Čo je toto za spôsob vládnutia a spravovanie verejných financií?“ uzavrel Krajčí.
Pellegrini sa vedcov zastal len naoko
Podpredseda výboru pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS) sa domnieva, že Pellegrini sa vedcov zastal len naoko, pretože nezaujal žiadne konkrétne stanovisko. „Vôbec nevyzval vládu na to najdôležitejšie, čím je odchod Petra Kotlára z funkcie splnomocnenca. Okrem toho, že splnomocnenec Kotlár šíri bludy a rozdeľuje spoločnosť, tak práve kvôli nemu bol zastavený nákup vakcín. Tým priamo ohrozil pacientov aj zdravotníkov,“ upozornil Dvořák.
Postoj prezidenta je podľa neho jasným dôkazom, že ide v politickej línii strany Hlas ako jej čestný predseda aj naďalej. Aj Dvořák podotkol, že ministri Šaško a Drucker sa doposiaľ nepostavili na stranu pacientov a nedokážu trvať na odchode Kotlára.
Pellegrini sa v stredu v Prezidentskom paláci stretol s predsedom SAV Venhartom. Na spoločnej tlačovej besede po stretnutí apelovala hlava štátu na vládu, aby nehazardovala s dôverou občanov vo vedu a vedcov.
Zdôraznil, že SAV je najšpičkovejšia vedecko-výskumná organizácia na Slovensku, a mrzí ho, že sa stala predmetom konfliktu v spoločnosti len preto, že vytvorila správu, ktorú si u nej objednala vláda a niekomu nevyhovuje jej obsah. Zdôraznil, že správu vedcov je potrebné akceptovať a rešpektovať bez ohľadu na to, či sa nám výsledok páči, alebo nepáči. Diskusia o nej môže byť podľa neho len na vedeckej a odbornej úrovni.