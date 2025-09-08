Ambulantní poskytovatelia žiadajú odvolanie Kotlára, kritické vyjadrenia o očkovaní považujú za nebezpečné

Zväz ambulantných poskytovateľov žiada okamžité ukončenie pôsobenia Petra Kotlára vo funkcii vládneho splnomocnenca pre prešetrenie pandémie COVID-19.
Dôvodom sú jeho verejné vyjadrenia odvysielané 7. septembra v relácii Politika 24 na TV JOJ, ktoré podľa Zväzu odhalili jeho odbornú nepripravenosť a nekompetentnosť vykonávať zverenú funkciu.
Spochybnil injekčnú liečbu aj očkovanie
Počas diskusie Kotlár viackrát spochybnil dôveryhodnosť modernej medicíny vrátane injekčnej liečby a očkovania ako takého. Kriticky sa vyjadroval aj k povinnému očkovaniu, ktoré je pritom podľa odborníkov zásadným nástrojom v boji proti šíreniu smrteľných infekčných ochorení.
Zväz ambulantných poskytovateľov pripomína, že vďaka očkovaniu sa podarilo zachrániť viac ako 150 miliónov ľudských životov a označuje takéto verejné vyhlásenia za vážne ohrozenie zdravia populácie aj zdravotníkov.
Zväz vyzýva Fica na odvolanie Kotlára
„Zväz ambulantných poskytovateľov považuje vyjadrenia vládneho splnomocnenca pána Kotlára v relácii Politika 24 na TV JOJ dňa 7. septembra 2025 za dôkaz jeho profesnej nekompetentnosti vykonávať zverenú funkciu. V diskusii opakovane spochybňoval modernú medicínu, injekčnú liečbu a očkovanie ako také. Kritizoval dokonca aj povinné očkovania, vďaka ktorým sme dokázali zastaviť alebo výrazne kontrolovať šírenie smrteľných ochorení. Práve tieto očkovania pritom doteraz zachránili vyše 150 miliónov ľudských životov. Takéto tvrdenia ohrozujú verejné zdravie, bezpečnosť populácie a zdravie zdravotníkov,“ uvádza Zväz ambulantných poskytovateľov.
Zväz preto apeluje na predsedu vlády Roberta Fica, aby neodkladne ukončil Kotlárovo pôsobenie vo funkcii. Zväz zdôrazňuje, že osoba, ktorá verejne prezentuje neodborné a škodlivé názory namierené proti medicíne a očkovaniu, by nemala mať možnosť ovplyvňovať verejnú mienku ani sa podieľať na rozhodovacích procesoch vlády.