Lekárska komora kritizuje Kotlárove výroky, spochybňovanie povinného očkovania ohrozuje verejné zdravie

Slovenská lekárska komora sa ostro ohradila voči výrokom vládneho splnomocnenca pre prešetrenie pandémie COVID-19 Petra Kotlára, ktorý v médiách uviedol, že „očkovanie by malo byť dobrovoľné“. Podľa komory takéto postoje podkopávajú dôveru v medicínu a ohrozujú verejné zdravie.
„Zavedenie povinného očkovania je najúčinnejšou prevenciou proti vážnym, často až smrteľným infekčným ochoreniam. Systém povinného očkovania sa tvoril a zavádzal postupne na základe najnovších medicínskych poznatkov a predstavuje základnú formu budovania kolektívnej imunity obyvateľstva SR. Slovenská lekárska komora považuje spochybňovanie princípov povinného očkovania obyvateľstva MUDr. Petrom Kotlárom za nezodpovedné a vyjadrujúce len jeho osobný názor,“ uvádza komora vo svojom vyhlásení.
Ambulantní poskytovatelia žiadajú odvolanie Kotlára, kritické vyjadrenia o očkovaní považujú za nebezpečné
Peter Kotlár, poverený prešetrovaním pandémie COVID-19, sa vyjadril, že žiadna vakcinácia by nemala byť povinná. Tvrdí, že rozhodnutie má zostať výlučne na jednotlivcoch a nikto nemá právo určovať, akú vakcínu si človek alebo jeho dieťa nechá podať. Ako príklad uviedol vývoj v Spojených štátoch, kde niektoré štáty presadzujú úplne dobrovoľné očkovanie. Avšak aj vedci zo Slovenskej akadémie vied upozorňujú, že takéto postoje môžu vážne ohroziť verejné zdravie.