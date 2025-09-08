Lekárska komora kritizuje Kotlárove výroky, spochybňovanie povinného očkovania ohrozuje verejné zdravie

Podľa splnomocnenca by malo byť očkovanie dobrovoľné.
Slovenská lekárska komora sa ostro ohradila voči výrokom vládneho splnomocnenca pre prešetrenie pandémie COVID-19 Petra Kotlára, ktorý v médiách uviedol, že „očkovanie by malo byť dobrovoľné“. Podľa komory takéto postoje podkopávajú dôveru v medicínu a ohrozujú verejné zdravie.

Zavedenie povinného očkovania je najúčinnejšou prevenciou proti vážnym, často až smrteľným infekčným ochoreniam. Systém povinného očkovania sa tvoril a zavádzal postupne na základe najnovších medicínskych poznatkov a predstavuje základnú formu budovania kolektívnej imunity obyvateľstva SR. Slovenská lekárska komora považuje spochybňovanie princípov povinného očkovania obyvateľstva MUDr. Petrom Kotlárom za nezodpovedné a vyjadrujúce len jeho osobný názor,“ uvádza komora vo svojom vyhlásení.

Peter Kotlár, poverený prešetrovaním pandémie COVID-19, sa vyjadril, že žiadna vakcinácia by nemala byť povinná. Tvrdí, že rozhodnutie má zostať výlučne na jednotlivcoch a nikto nemá právo určovať, akú vakcínu si človek alebo jeho dieťa nechá podať. Ako príklad uviedol vývoj v Spojených štátoch, kde niektoré štáty presadzujú úplne dobrovoľné očkovanie. Avšak aj vedci zo Slovenskej akadémie vied upozorňujú, že takéto postoje môžu vážne ohroziť verejné zdravie.

