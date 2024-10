Problémom slovenského zdravotníctva nie je súkromný sektor, Penta upozorňuje vládu na viacero potrebných zmien

Vedenie Penty tvrdí, že problémom slovenského zdravotníctva nie je súkromný sektor, ale demagógia, populizmus a absencia dlhodobej vízie. Zdravotnícki lídri skupiny Penta vo svojom vyhlásení zdôraznili, že aktuálny stav v zdravotníctve je neudržateľný a mal by patriť medzi priority súčasnej vlády.

Dvadsaťročné pôsobenie

„Vítame každú racionálnu diskusiu o problémoch a konkrétnych riešeniach, ktoré by viedli k zlepšeniu situácie v slovenskom zdravotníctve,“ uviedlo vedenie Penta.

Skupina Penta pripomenula, že v tomto sektore pôsobí už viac ako 20 rokov, prevádzkuje takmer 50 nemocníc a zamestnáva viac ako 20-tisíc ľudí. Napriek dlhoročnej prítomnosti v slovenskom zdravotníctve vedenie zdôrazňuje, že jej veľkosť a profitabilita nie sú založené na zisku z tohto sektora.

Rozhodnutie štátu

„Z celkového zisku skupiny Penta za rok 2023 predstavuje slovenské zdravotníctvo (Penta Hospitals SK a Dôvera zdravotná poisťovňa) menej ako 10 %. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia Penta Hospitals SK sú síce už niekoľko rokov v prevádzkovom zisku, to sa netýka Nemocnice Bory, no vzhľadom na rozsah potrebných investícií do ich modernizácie a rozvoja ide z pohľadu finančnej bilancie o investíciu, z ktorej má zatiaľ Penta zápornú návratnosť,“ uvádzajú zdravotnícki lídri vo vyhlásení.

Penta zároveň zdôraznila, že neovplyvňuje a ani nemá záujem nijak vstupovať do rozhodnutia štátu, vlády SR, ktoré sa týka štátnej koncovej nemocnice. Vedenie je toho názoru, že štátna alebo národná koncová nemocnica by mala ošetrovať prioritne pacientov, ktorým nedokáže pomôcť iná nemocnica, takže z podstaty veci nie je konkurenciou pre Nemocnicu Bory.

Lepšie podmienky pre personál

Slovenské zdravotníctvo podľa skupiny potrebuje systémové reformy, dokončiť OSN, DRG a centralizáciu riadenia štátnych nemocníc, aby sa spomalil neudržateľný rast nákladov na ústavnú zdravotnú starostlivosť. Spoločnosť zároveň upozorňuje na potrebu vytvorenia lepších podmienok pre zdravotnícky personál vrátane materiálno-technického zabezpečenia a možností ďalšieho vzdelávania.

„Slovenskí pacienti potrebujú nové nemocnice, kvalitných lekárov a sestry. Potrebujú vyšší výkon zdravotníctva ako celku,“ dodávajú zdravotnícki lídri skupiny Penta s tým, že pacienti nepotrebujú hádky a politizovanie. V opačnom prípade bude do Česka stále odchádzať medicínska elita a Slovensko bude naďalej zaostávať.