Počet výpovedí lekárov je vysoký, podľa Dušana Zachara môže spôsobiť kolaps celého zdravotníctva

Počet lekárov, ktorí sú ochotní podať výpovede, aby donútili vládu SR zlepšiť kritickú situáciu v slovenskom zdravotníctve, je vysoký. Pre tlačovú agentúru SITA to potvrdil riaditeľ INEKO Dušan Zachar.

Zároveň však podotkol, že ich číslo by bolo určite nižšie, ak by prišlo k skutočnej exekúcii odchodov lekárov z nemocníc, lebo v skutočnosti drvivá väčšina lekárov nechce odísť z nemocníc. Podľa Zachara si vybojovali pri porovnaní s okolitými krajinami a pri možnostiach slovenskej ekonomiky až príliš dobré platové podmienky.

„Ale aj tak by prišlo ku kolapsu celého zdravotníctva a dotklo by sa to aj ambulantnej sféry, ako aj nemocníc, kde nemajú, respektíve majú relatívny nízky počet podaných výpovedí, lebo zdravotná starostlivosť by sa čiastočne presunula tam. A tam by ten nával tiež nestíhali,” vysvetlil Dušan Zachar.

Katastrofálna realizácia zmien

Podľa jeho slov je relatívne, že lekári bojujú za zvyšovanie svojich platov aj v súčasnej dobe konsolidácie. Pripustil, že na jednej strane majú na to zdravotníci oprávnené formálne nároky, ktoré vyplývajú z podpísaného memoranda z roku 2022, ako aj zo schváleného zákona o navýšenom, avšak podľa Zachara dlhodobo neudržateľnom, platovom automate.

Riaditeľ INEKO na druhej strane pripustil, že vláda sa oprávnene snaží konsolidovať aj v rámci zdravotníctva, no zmeny boli podľa neho katastrofálne zrealizované a zle odkomunikované zo strany vlády.

„Navrhovaná valorizácia pre lekárov vo výške plus 6,4 percent však bezpečne prevyšuje očakávanú budúcoročnú infláciu, takže lekári na rozdiel od väčšiny obyvateľstva budú mať aj v reálnom vyjadrení zvýšenie platov v budúcom roku,” pokračuje Zachar.

Zaostávanie Slovenska

Taktiež pripomenul, že to, že vláda môže siahnuť lekárom na platový automat, je daňou za to, že na Slovensku máme štátom stanovené „tabuľkové“ základné platy.

Z nedávnych porovnaní tiež vyplýva, že priemerné platy slovenských nemocničných lekárov sa dorovnali lekárskym platom v Českej republike, v niektorých prípadoch ich podľa Dušana Zachara aj predčili, to sa týka aj základnej zložky mzdy.

„Výsledky slovenského zdravotníctva, dostupnosť a kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa však Česku, žiaľ, nepriblížili. Nehovoriac o celkovom ekonomickom zaostávaní Slovenska, a teda aj možností lepšie financovať zdravotníctvo,” uzavrel riaditeľ INEKO Dušan Zachar.