Šaško podľa hnutia Slovensko oklamal zdravotníkov, zmrazenie zvyšovania platov sa bude týkať aj ďalších pracovníkov (video)

Minister Šaško podľa hnutia Slovensko oklamal zdravotníkov, okrem lekárov zmrazí zvyšovanie platov aj ďalším zdravotníckym pracovníkom.

Poslanec hnutia Slovensko a člen Výboru NR SR pre zdravotníctvo Marek Krajčí na tlačovej konferencii poukázal na to, že novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú minister zdravotníctva Kamil Šaško predložil na rokovanie vlády, plánuje znížiť koeficienty na budúci rok viacerým zdravotníkom, o ktorých predtým nehovoril.

Koho sa bude týkať znižovanie?

Znižovanie sa podľa dokumentu bude týkať lekárov a zubárov, farmaceutov, fyzioterapeutov, verejných zdravotníkov, zdravotných laborantov, rádiologických technikov, zdravotníckych záchranárov, farmaceutických laborantov, logopédov, liečebných pedagógov, psychológov, fyzikov a laboratórnych diagnostikov.

„Ide o špecialistov v týchto profesiách, treba povedať, že hoci to nie sú úplné tisícky, sú to kľúčoví zdravotníci najmä v našich nemocniciach, bez ktorých by tie nemocnice nedokázali fungovať. Práve týmto zdravotníkom podľa predloženého materiálu sa na ďalšie dva roky má zmraziť valorizácia, je to približne o 3 % dole, čo by teda znamenalo, že došlo tam k miernemu posunu, no ich valorizácia bude rovnako zmrazená ako u lekárov,“ vysvetli Marek Krajčí.

100-miliónový balík nebude stačiť

Pokračoval, že 100-miliónový balík ministrovi Šaškovi určite nebude stačiť. Poslanec hnutia Slovensko vyhlásil, že Kamil Šaško preto nehovoril pravdu, zavádzal a snažil sa upokojiť situáciu, že ostatných zdravotníkov sa zmrazovanie nebude týkať, ale opak je pravdou.

Krajčí uviedol, že balík 100 miliónov eur, ktorý minister zdravotníctva vyčlenil na zachovanie platov pre zdravotné sestry, záchranárov a iných zdravotných pracovníkov, sa určite prekročí.

Podľa poslanca hnutia Slovensko tak minister Šaško klamal aj v tomto prípade, kedy tvrdil, že výška balíka sa nedá navýšiť a má svoju hranicu.

Vláda má vyhovieť odborárom

Hnutie Slovensko sa zároveň zhoduje so stanoviskom Lekárskeho odborového združenia (LOZ) a vyzýva vládu, aby vyhovela lekárskym odborárom a začala intenzívne napĺňať memorandum podpísaného v roku 2022.

Rovnako stojí za tým, že je úplná hlúposť v tejto situácií ušetriť pár desiatok eur na platoch zdravotníkov, ktorí sú to najvzácnejšie, čo v systéme zdravotníctve máme, ktorých je nedostatok v celej Európe.