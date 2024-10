Prezident Pellegrini môže niektoré konsolidačné opatrenia týkajúce sa zdravotníkov vrátiť do parlamentu (video+foto)

Pellegrini pripustil, že môže niektoré konsolidačné opatrenia vrátiť do parlamentu, týkať by sa mali zdravotníkov. Po rokovaní so zástupcami zdravotníckeho sektora prezident SR Peter Pellegrini pripustil, že po preštudovaní konsolidačného balíčka, ktorý minulý týždeň schválila Národná rada SR, možno niektoré body vráti parlamentu späť na prerokovanie.

Vládu SR zároveň vyzval na komunikáciu so zdravotníkmi ohľadom konsolidačného opatrenia, ktoré sa týka platov zdravotníkov. Prezident SR uviedol, že jeho stretnutie so zdravotníckymi organizáciami nemôže zastupovať prácu vlády.

Ako ďalej Pellegrini dodal, zdravotníkov pozval na stretnutie, pretože cítil, že ľudia majú strach a obavy, čo sa v zdravotníctve stane. Zároveň uviedol, že do posledného dňa, dokedy musí balíček podpísať, bude sledovať, či vláda so zdravotníkmi diskutuje o možnom kompromise v opatreniach.