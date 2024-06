Poslanec Peter Kotlár kritizuje novelizované Medzinárodné zdravotnícke predpisy, uprednostňujú záujmy farmaceutického priemyslu

Ostrú kritiku voči novelizovaným Medzinárodným zdravotníckym predpisom (IHR) vyjadril poslanec Národnej rady SR a splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár.

Tieto boli schválené 1. júna tohto roka. Kotlár upozornil na zásadné nedostatky týchto predpisov, ktoré podľa neho ohrozujú suverenitu členských štátov a nerešpektujú ľudské práva a základné slobody.

Uprednostnený je farmaceutický priemysel

„Je zjavné, že schválené Medzinárodné zdravotnícke predpisy, ako aj súčasný návrh Pandemickej dohody uprednostňujú viac záujmy farmaceutického priemyslu na úkor suverenity štátov, ľudských práv a základných slobôd. Preto je potrebné ich odmietnuť,“ vyhlásil v stanovisku Kotlár.

Zároveň upozornil na konflikty záujmov v rámci Európskej komisie počas rokovaní o nákupe vakcín a na netransparentnosť týchto procesov, čo dokladá vyšetrovaním zo strany európskych prokurátorov a zistení Dvora audítorov EÚ. Kotlárové stanovisko sa opiera o politický rámec a všeobecné i konkrétne dôvody odmietnutia Medzinárodných zdravotníckych predpisov.

Neprijateľný zásah do suverenity

„Rozhodovanie o pandemickej núdzovej situácii so závažnými dôsledkami na obyvateľstvo a na spoločnosti celého sveta nie je možné zveriť do rúk jednej osoby – generálneho riaditeľa WHO, čo utvára potenciál zneužitia moci,“ argumentuje Kotlár. Zároveň zdôrazňuje potrebu, aby o závažných rozhodnutiach s celosvetovým dosahom rozhodoval kolektívny orgán, a nie generálny riaditeľ WHO.

V tejto súvislosti kritizuje aj navrhovanú povinnosť zosúladiť vnútroštátne zákony s IHR ako neprijateľný zásah do suverenity členských štátov vydávaním tzv. odporúčaní, ktoré však majú byť povinné a tiež neprijateľný zásah do ľudských práv a základných slobôd cez podmieňovanie cestovania očkovaním alebo preukázaním dokladu o očkovaní.