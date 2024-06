Dvořák kritizuje rozhodnutie koalície dištancovať sa od nových zdravotníckych postupov WHO

Podpredseda zdravotníckeho parlamentného výboru Oskar Dvořák kritizuje rozhodnutie koalície dištancovať sa od nových zdravotníckych postupov Svetovej zdravotníckej organizácie.

Dolinková šíri hoax

„Ešte v decembri som upozornil, že ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková pomáha šíriť hoax. Svetová zdravotnícka organizácia nás vraj chce pripraviť o suverenitu. Teraz koalícia klesla ešte hlbšie,“ uvádza Dvořák.

Oddnes je Slovensko podľa jeho slov jedinou krajinou na svete, ktorá sa dištancuje od nových zdravotníckych predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie.

„Čo nás odlišuje od 190 štátov, ktoré nové postupy privítali a podpísali? Prečo chcú byť iné štáty pripravené pre prípad vypuknutia ďalšej pandémie a Slovensko nie?“ pýta sa Dvořák.

Kryje konšpirátora

Rozdielom podľa neho je, že v kľúčovej funkcii splnomocnenca vlády je konšpirátor Peter Kotlár. A tiež to, že jeho excesy ministerka Dolinková kryje.

„Je to presne tak, ako povedal Ľudovít Ódor. To, že sme si tak trochu zvykli na hanbu od politikov tu doma, ešte neznamená, že ju máme exportovať do Európy a celého sveta,“ uzavrel Dvořák.