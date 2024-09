Pacienti si po konsolidácii výrazne priplatia aj za zdravotnícke pomôcky, SK+MED sa obracia na ministerstvo financií

Pacienti na Slovensku budú musieť od januára siahať hlbšie do vrecka pri nákupe vybraných zdravotníckych pomôcok, ktorých DPH sa má podľa vládneho návrhu zákona zvýšiť na 23 %.

Tento krok ešte viac zaťaží sociálne najcitlivejšie skupiny obyvateľov, varujú dodávatelia zdravotníckych pomôcok. Zvýšenie cien sa dotkne pomôcok ako sú glukomery, senzory pre diabetikov, antidekubitné pomôcky, ortopedické vložky, ortézy, podporné palice a stomické pomôcky.

Ústretový krok voči znevýhodneným

Asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED vyzýva Vládu SR a Ministerstvo financií SR, aby celý segment zdravotníckych pomôcok zaradili do jednotnej 5 % sadzby DPH. Takýto krok je v súlade s Európskou smernicou o sadzbách DPH a bol by ústretovým krokom voči sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľov, najmä seniorom.

Katarína Danková, výkonná riaditeľka asociácie SK+MED, upozornila, že „jednotná znížená sadzba DPH vo výške 5 % by zmiernila negatívne dopady konsolidačného vládneho balíka na sociálne citlivú skupinu obyvateľov a zároveň by pomohla vylepšiť nákladovú efektivitu nemocníc, čím by sa znížilo celkové zaťaženie zdravotného systému.“

Zníženie daňového zaťaženia

Asociácia SK+MED už v lete informovala Ministerstvo financií SR o Európskej smernici č. 2006/112/EC, ktorá umožňuje znížiť daňové zaťaženie na zdravotnícke pomôcky a špeciálny zdravotnícky materiál.

Na Slovensku sa na tento segment teraz vzťahuje buď 20 % alebo 10 % sadzba DPH. Asociácia verí, že Ministerstvo financií SR prehodnotí navrhovanú úpravu DPH na zdravotnícke pomôcky, čo by zvýšilo ich dostupnosť pre pacientov s rôznymi formami ochorení.