Opozičné strany kritizujú vládu za návrat k papierovým receptom, požadujú okamžité riešenie situácie - VIDEO

Opozícia kritizuje vládu za návrat k papierovým receptom. Pri minuloročnej zmene zákona týkajúceho sazavedenia elektronického systému na indikovanie a prehľad laboratórnych a iných diagnostických vyšetrení sa schválil pozmeňujúci návrh zo strany koalície, ktorý neprešiel pripomienkovým konaním. Ten spôsobil, že sa od nového roka musia niektoré recepty opäť písať ručne.

Prvé negatívna pre pacienta

„Koaliční poslanci naše upozornenie na zdravotníckom výbore ignorovali, zákon neprešiel riadnym pripomienkovým konaním, a teraz vidíme prvé negatíva pre pacienta. Namiesto elektronizácie zdravotníctva tu máme návrat k papierovaniu. Takto sa zákony neprijímajú,“ konštatuje poslanec Peter Stachura z Kresťanskodemokratického hnutia (KDH).

František Majerský, ďalší poslanec za KDH, prízvukuje potrebu okamžitej nápravy: „Nerozumiem, prečo sa nechceme poučiť. Na výbor donesie koaličný poslanec vyše 70 stranový dokument. Ani sám nevie, čo predkladá. Tu máme výsledok. Čo si navarili, mali by si aj zjesť. Očakávam, že nie o tri mesiace, ale na najbližšiu schôdzu parlamentu príde koalícia s nápravou.“

Koaliční poslanci dovolenkujú

Hnutie Slovensko kritizuje vládu, že namiesto riešenia tejto situácie si koaliční poslanci užívajú dovolenku. „Je to neospravedlniteľné, že kým koalícia dovolenkuje, ľudia musia používať papierové recepty,“ uvádza poslanec hnutia Slovensko Marek Krajčí.

Zároveň pripomenul, že vládne kroky sú v prípade iných legislatívnych zmien často rýchle, keď ide o záujmy politikov a oligarchov. Podľa hnutia Slovensko by mali vládni predstavitelia okamžite stiahnuť poslancov z dovoleniek, ospravedlniť sa pacientom a začať pracovať na náprave situácie v Národnej rade SR.

„Fico, Šutaj Eštok, Danko a koaliční poslanci sú schopní konať rýchlo, keď ide o ich vlastné záujmy, ale problémy bežných ľudí ich nezaujímajú,“ konštatuje Krajčí.

Preplácanie liekov na tri mesiace

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) na svojej tlačovej besede uviedla, že plánuje vyzvať ďalšie strany opozície, aby sa pokúsili vysloviť nedôveru vláde Roberta Fica. Jedným z dôvodov je aj pochybenie s e-receptami. Poslanec SaS a špecialista na zdravotníctvo, Tomáš Szalay, požaduje, aby parlament čo najrýchlejšie opravil túto chybu.

„Inou možnosťou je, aby ministerstvo rozhodlo, že napríklad na tri mesiace budú všetky lieky, ktoré si dnes platí pacient, preplácať poisťovne sumou jeden cent,“ povedal Szalay.

Opozícia požaduje riešenie situácie

Podľa neho by verejné poistenie toto riešenie stálo 100-tisíc eur ročne, no lekári by mohli opäť predpísať lieky elektronicky. Szalay tiež navrhuje, aby postačil akýkoľvek papier veľkosti A5 s podpisom lekára. Aktuálne musia mať poradové číslo v presne určenom odtieni červenej farby.

„To by mohlo zjednodušiť proces predpisovania a nezdržovať pacientov od potrebnej liečby,“ uzatvára Szalay. Všetky tri opozičné strany žiadajú Ministerstvo zdravotníctva SR, aby situáciu okamžite riešilo, a aby sa legislatívna úprava vykonala čo najskôr.