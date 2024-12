Onkologickí pacienti pozor: Takto sa vyhnete infekciám a zlepšíte svoju kondíciu

Nepriateľom onkologických pacientov sú infekcie a zlý duševný stav. Našťastie existujú overené cesty, ako sa vyhnúť nákaze aj klesaniu na duchu.

V závislosti od typu rakoviny a druhu aplikovanej liečby majú onkologickí pacienti viac alebo menej oslabenú imunitu. Vyhnúť sa nákaze je výzvou najmä v jesennom a zimnom období, kedy stúpa incidencia infekčných respiračných ochorení. Aj momentálne sa už o slovo hlási chrípka aj covid-19.

Verte svojmu lekárovi

Onkológ pacientovi vždy nariadi režim, ktorý treba brať s plnou vážnosťou a dôsledne ho dodržiavať. Medzi pravidlá môže patriť napríklad vyhýbanie sa preplneným miestam, ako sú obchody, nákupné centrá, kiná či MHD. Niektorí pacienti sa musia dokonca vyhýbať niektorým potravinám, konzumácií čerstvej zeleniny či syrov, pretože kým niektoré onkologické lieky čiastočne alebo zásadne znižujú imunitu, iné zvyšujú riziko špecifických, napríklad plesňových ochorení.

Každý pacient je individuálny, vzhľadom na svoju diagnózu, vek, hmotnosť, či ďalšie pridružené choroby. A preto sa každý lieči inak a má individuálne nastavené režimové opatrenia.

Toto by mali chápať aj rodinní príslušníci pacienta. Ak má onkologický pacient zníženú imunitu a zvýšené riziko infekcie, všetci v jeho okolí by mali dodržiavať zvýšenú hygienu rúk, pokiaľ je to možné, vyhýbať sa preplneným miestam a pri kontakte s príbuzným nosiť ochranu úst a nosa.

Pomocné služby

Pacient, ktorý žije sám, alebo o ktorého sa časť dňa starajú príbuzní, môže zásadne znížiť riziko nákazy, pokiaľ bude na nákupy jedla, drogérie, oblečenia, potrieb do domácnosti alebo liekov využívať donáškovú službu. Kuriérov by mal prijímať s ochranným rúškom, platiť pokiaľ je to možné, kartou a vždy si následne vydezinfikovať ruky.

Kým doručenie jedla či oblečenia na domácu adresu je samozrejmosťou už niekoľko rokov, donáška liekov na predpis je ešte relatívnou novinkou. Službu poskytuje občianske združenie Medicamentum a je bezplatná. „Máme mnoho onkologických pacientov, ktorí veľmi vítajú službu donášky liekov až domov, pretože im výrazne znižuje riziko akútnej infekcie, ktoré sa pri ceste do lekárne nikdy nedá vylúčiť. Náš farmaceut je pacientom k dispozícii na telefóne, aby sa na neho v prípade potreby mohli obrátiť kedykoľvek počas pracovnej doby. A kuriéri vedia lieky priniesť až dovnútra alebo na adresu starajúceho sa príbuzného, pokiaľ je onkologický pacient nechodiaci alebo z iného dôvodu nemôže prísť ani k dverám svojho bytu,“ vysvetlila Kristína Chabadová, predsedníčka OZ Medicamentum.

Ako si udržať kondíciu

Podľa skúseností odborníkov je okrem ochrany pred infekciou veľkou výzvou pre onkologických pacientov udržanie si primeraného duševného zdravia. V tom im do veľkej miery vie pomôcť najbližšie okolie.

„Onkologickí pacienti sa pochopiteľne boja, majú veľa otázok a odpovede často hľadajú na internete, čo nie je najlepšia cesta, pretože sa môžu dozvedieť aj mnoho dezinformácií a ich strach sa ešte prehĺbi. Namiesto toho odborníci odporúčajú pacientom, ale aj ich rodinným príslušníkom, aby siahli po odborne, ale zrozumiteľne vypracovaných brožúrach, ktoré sa dajú nájsť aj online,“ hovorí Chabadová.

Pre onkologických pacientov a ich rodinných príslušníkov je určená napríklad publikácia Sprievodca onkologického pacienta. Je v nej okrem iného vysvetlené, na čo má onkologický pacient nárok, ako nahradí výpadok príjmu či ako sa vyrovnať so zmenami, ktoré so sebou prináša onkologické ochorenie.

Pre blízkych a rodinných príslušníkov pacienta môže byť dobrou pomôckou web Miluj rovnako, ktorý pomáha ľuďom zorientovať sa v prežívaní pacienta a zároveň ponúka rady, ako v tejto pre všetkých náročnej situácii komunikovať a reagovať.

Po skončení aktívnej liečby stres pacienta postupne slabne a znižuje sa aj riziko infekcií. Avšak návrat k normálnej imunite nie je okamžitý. Pacienti môžu znova viesť „normálny život“, dôležité však je, aby bol proces návratu doň postupný.