Matovičovo hnutie vyzýva Dolinkovú: Úspory hľadajte vo finančných skupinách, nie na pacientoch (video)

Hnutie Slovensko vyzýva ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú, aby hľadala úspory v maržiach finančných skupín a nie na úkor pacientov. V reakcii na plánované konsolidačné opatrenia vlády Roberta Fica, ktoré zahŕňajú zvyšovanie doplatkov za lieky, zastavenie kategorizácie inovatívnych liekov a zavádzanie poplatkov za recept, hnutie takéto kroky označuje za antisociálne.

Zisky Penty skrz Dôveru nie sú možné

„Verejné financie v zdravotníctve sa dajú ušetriť na prehodnotení zmlúv poisťovní s poskytovateľmi takzvaných lukratívnych služieb v zdravotníctve, čo sú CT a MR vyšetrenia, či laboratórne služby. Toto sú veci, ktoré generujú ich prevádzkovateľom vysoké zisky a práve tu je priestor na úsporu a nie namiesto toho zvyšovať doplatky za lieky pre pacientov a nechať ich platiť za recepty,“ uviedol exminister zdravotníctva Marek Krajčí.

Pripomenul tiež, že v predchádzajúcom volebnom období obmedzil zisky poisťovní na 1 %, čím podľa neho už nie je možné, aby si finančná skupina Penta cez svoju poisťovňu Dôvera vybrala za posledných 10 rokov zisk 900 miliónov eur.

Systémy e-LAB a e-objednávanie

„Tak, ako sme systém nastavili my, do veľkej miery zabezpečilo, aby finančné toky cez poisťovne išli k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a tak by to malo byť,“ dodal Krajčí.

Exminister tiež spomenul pripravenosť systémov e-LAB a e-objednávanie, ktoré by mohli dosiahnuť významné úspory, ak by boli spustené. Podľa Krajčího by zavedenie identifikácie pacientov pomocou čipovaných občianskych preukazov mohlo ušetriť až 100 miliónov eur elimináciou falošných vyšetrení a únikov financií.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Hnutie Slovensko žiada od ministerky Dolinkovej hľadanie efektívnych spôsobov šetrenia namiesto prenášania finančnej záťaže na pacientov.