KDH žiada o dohodu Ficovu vládu s lekárskymi odborármi, navrhuje aj zvolanie okrúhleho stola

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyjadruje obavy z aktuálnej situácie v slovenskom zdravotníctve, ktorá podľa poslancov ohrozuje dostupnosť starostlivosti pre občanov.

„Nie je možné, aby prakticky dva týždne pred koncom roka nebolo jasné, kto sa v nemocniciach postará o pacientov,“ uviedlo KDH. Hnutie navrhlo zvolanie okrúhleho stola o zdravotníctve pod patronátom prezidenta, ktorý to však plánuje zorganizovať až v januári.

„Myslíme si, že to by bolo neskoro,“ dodáva KDH a vyzýva na okamžité stretnutie. KDH tiež s poľutovaním prijalo správu o podpísaní zákona, ktorý podľa ich názoru kriminalizuje lekárov, a vidí to ako zbytočnú eskaláciu.

Zdôrazňuje potrebu konštruktívneho dialógu medzi vládou, lekármi a odborníkmi na zdravotníctvo. Prezident SR má podľa KDH možnosť prejaviť dôležité štátnické gesto a sledovať verejný záujem, o čo prosí hnutie všetky zúčastnené strany súčasného sporu.