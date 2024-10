Hlas-SD stojí za Dolinkovou, chápe a rešpektuje jej rozhodnutie vzdať sa ministerského postu

Strana Hlas-SD stojí za ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou, a chápe a rešpektuje jej rozhodnutie vzdať sa ministerského postu.

Strana vyzdvihla jej prácu

Politický subjekt vo svojom stanovisku vyzdvihol Dolinkovej prácu na poste šéfky rezortu zdravotníctva, zdôraznil, že v čase jej nástupu do funkcie bolo v rezorte zdravotníctva viacero problémov, no ona sa napriek tomu pustila do viacerých rozvojových projektov a prinášala výsledky.

„Počas svojho pôsobenia sa s plným nasadením venovala rozvoju zdravotníctva a zlepšovaniu pracovných a finančných podmienok lekárov a sestier. Konsolidácia verejných financií, ktorá je nevyhnutná po pôsobení predošlých vlád, však priniesla obmedzenia, ktoré jej neumožnili naplno realizovať všetky plány, čo ju ľudsky a profesijne sklamalo,“ uviedla strana.

Mediálny tlak a osobné útoky

Ministerkino rozhodnutie pripisuje aj mediálnemu tlaku, a tiež osobným útokom, ktorým podľa svojej materskej strany čelila.

„Strana Hlas zároveň uisťuje, že nový minister zdravotníctva bude pokračovať v jej rozbehnutých projektoch a hľadať riešenia na skĺbenie rozpočtových možností s potrebami zdravotníkov, aby pacienti na Slovensku mali kvalitnejšiu starostlivosť a lepšie služby,“ uisťuje strana Hlas-SD.

Drucker očakáva aj rezignáciu Kotlára

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) rozumie dôvodom Dolinkovej, pre ktoré sa rozhodla podať demisiu.

Vo svojom stanovisku, ktoré poskytol odbor marketingu a komunikácie ministerstva školstva, dodal, že by očakával aj promptnú rezignáciu splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID -19 Petra Kotlára.

„Okrem iného aj preto, že jeho činnosť je všetkým iným, len nie preverením procesu riadenia a manažovanie zdrojov počas pandémie COVID – 19,“ vyjadril sa Drucker.

Zdravotníctvo patrí Hlasu

Kreslo ministra zdravotníctva patrí podľa koaličnej zmluvy strane Hlas-SD. V médiách sa už objavili viaceré mená prípadných kandidátov na tento post. Minister školstva Drucker zdôraznil, že on je zodpovedný za oblasť vzdelávania a o inú funkciu nemá záujem.

„Na rezorte školstva sme rozbehli 40 projektov programu zmien. Mojou úlohou je dotiahnuť tieto projekty do úspešného konca, aby sa systém vzdelávania na Slovensku pohol smerom k vyššej kvalite a k lepším výsledkom,“ uzavrel.

Dolinková podáva demisiu

Ministerka zdravotníctva Dolinková podá v najbližších dňoch prezidentovi SR svoju demisiu. Oznámila to na piatkovom tlačovom vyhlásení. Ako uviedla, necíti podporu ani zo strany predsedu vlády ani zo strany koalície.

Zdravotníctvo podľa nej nie je premiérskou témou. Výrazne sa ohradila voči schválenému konsolidačnému balíčku, ktorý značila za neprijateľný a neakceptovateľný pre slovenské zdravotníctvo.

„Kľúčové oblasti štátu môžu prosperovať len vtedy, ak sú premiérskymi témami,“ zdôraznila Dolinková. Podľa jej slov však zdravotníctvo premiérskou témou nebolo a ani nie je.

Odchádza kvôli osobnému presvedčeniu

„Necítim politickú podporu pre presadzovanie svojich cieľov a vízie. Vždy som sa snažila, aby v zdravotníctva bola konštruktívna diskusia. Ja neodchádzam kvôli nejakej, teda kvôli žiadnej kauze, ale kvôli svojmu osobnému presvedčeniu,“ vyhlásila. Ministerka sa ohradila aj voči vládnemu splnomocnenci Petrovi Kotlárovi.

Ako priblížila, od začiatku jeho pôsobenia sa mu snažila byť nápomocná a mala záujem o spoluprácu a diskusiu. Očakávala, že budú spoločne hľadať cieľ, ale s nevedeckými faktami sa podľa nej bojovať nedá.

„Mrzí ma, že na úrovni vládnej koalície nachádzajú podporu myšlienky a predstavy pána splnomocnenca, ktoré, žiaľ, vôbec nenachádzajú odbornú a vedeckú podporu so svetovými medicínskymi kapacitami,“ vyhlásila.