Dolinková zastavila projekt nemocnice Rázsochy, kritici hovoria podľa Krajčího o protežovaní oligarchov (video)

Ministerka Dolinková zastavila projekt nemocnice Rázsochy, kritici hovoria o protežovaní oligarchov, tvrdí exminister zdravotníctva Marek Krajčí.

Brzdenie projektovej dokumentácie

„V roku 2020 sme okrem najväčšej zdravotníckej krízy riešili aj jednu z priorít vlády – stavať modernú univerzitnú nemocnicu na Rázsochách,“ hovorí Krajčí.

Ako pokračuje, štát mal vysporiadaný pozemok a bolo zadané verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ktorá ale bola pripomienkami súťažiacich zámerne brzdená.

Klinec do rakvy

Najväčší problém výstavby nemocnice Rázsochy však boli finančné zdroje na jej výstavbu. V pandémii sa otvorili finančné toky z Európskej únie cez Plán obnovy a odolnosti a nemocnica Rázsochy sa dala relatívne rýchlo postaviť.

„Ministerka Dolinková vrazila klinec do rakvy projektu nemocnice Rázsochy napriek tomu, že nemala projekt uskutočniteľnosti alternatívy v Ružinove, a tak vyhovela Pente a jej nemocnici Bory, ktorej by bola nemocnica na Rázsochách priamou konkurenciou predovšetkým čo sa týka zdravotníckeho personálu. Ministerka Dolinková pochovala tento projekt, a to jej nikdy nezabudneme. Konala v záujme oligarchov a proti pacientom a slovenskému zdravotníctvu,“ uviedol Marek Krajčí.