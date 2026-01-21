Scheibovej ďalší triumf v obrovskom slalome, v Kronplatzi zaujal najmä súťažný návrat Brignoneovej - VIDEO

Úradujúca majsterka sveta v obrovskom slalome Federica Brignoneová sa po nepríjemnom zranení vrátila na súťažné svahy šiestou priečkou.
Julia Scheibová
Na snímke rakúska lyžiarka Julia Scheibová po triumfe na pretekoch v Söldene v októbri 2025. Foto: SITAGian Ehrenzeller/Keystone via AP
Rakúšanka Julia Scheibová pokračuje v dominancii v obrovskom slalome Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní, keď ovládla aj podujatie v talianskom Kronplatzi. V aktuálnej sezóne 2025/2026 zaznamenala už štvrté víťazstvo v tejto disciplíne, keď o 37 stotín sekundy zdolala Švajčiarku Camille Rastovú.

Tretia skončila Švédka Sara Hectorová, ktorá síce ovládla prvé kolo, no vo druhom sa jej až tak nedarilo a za víťazkou zaostala o 0,46 sekundy. Vedúca žena celkového poradia SP Američanka Mikaela Shiffrinová skončila štvrtá a naďalej tak platí, že na pódiu nestála v „obráku“ od Jasnej v januári 2024.

Scheibová vedie bodovanie disciplíny o 139 bodov pred Rastovou. Švajčiarka je druhá aj v celkovom poradí SP a za Shiffrinovou zaostáva o 140 bodov.

Najväčší záujem na svahu však vyvolala Federica Brignoneová, úradujúca majsterka sveta v obrovskom slalome. Tá sa po prestávke spôsobenej dvojitou zlomenou nohy vrátila na súťažný svah a finišovala na výbornom 6. mieste. Tridsaťpäťročná Talianka si vyslúžila od domácich fanúšikov búrlivý potlesk, najmä keď po druhej jazde dokonca chvíľu viedla.

„Keď som prešla cieľovou čiarou a na displeji som videla zelenú farbu znamenajúcu najlepší čas, cítila som obrovské emócie a napätie, ktoré som dnes prežívala. Som naozaj veľmi šťastná,“ uviedla Brignoneová pre taliansku televíziu RAI.

Brignoneová je pripravená vynechať posledné dva zastávky v SP pred olympijskými hrami v Miláne a Cortine d’Ampezzo, aby mohla trénovať priamo na olympijských svahoch. Jej cieľ je štart v obrovskom slalome naplánovaný na 15. februára, no bojovať by mala aj 8. februára v zjazde a v superobrovskom slalome o štyri dni neskôr.

