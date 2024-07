Dolinková si podľa KDH vybrala pri riešení problému detských pohotovostí cestu rušenia a skracovania hodín

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková riešila problematiku ambulantnej pohotovostnej služby (APS) pre deti po svojom, čoho výsledkom je, že od pondelka sú detské pohotovosti otvorené len do 20:00. Upozornilo na to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).

Opozičná strana taktiež pripomenula, že zároveň desať ambulancií pohotovostnej služby pre deti pondelkom končí. Kresťanskí demokrati zdôrazňujú, že všetky návrhy, ktoré ministerke priniesli na stôl, odignorovala.

Navrhli niekoľko opatrení

„Rezortu zdravotníctva sme navrhovali niekoľko opatrení. Napríklad zlúčiť pohotovosti pre dospelých a pre deti. Zachovať samostatné detské pohotovosti pri akútnych nemocniciach a zabezpečiť telefonickú konzultačnú a triediacu službu pred návštevou APS, či rozšíriť možnosti slúžiť APS na všetky lekárske špecializácie,“ priblížil poslanec KDH Peter Stachura.

Ďalšou možnosťou bolo umožniť lekárom APS pracovať nielen v ambulancii, ale aj „na telefóne“ a prenesenie kompetencie ohľadom pohotovostí z rezortu zdravotníctva na vyššie územné celky.

Riešenia tohto problému malo podľa opozičného poslanca ministerstvo pretaviť do zmeny legislatívy a pracovať na udržateľnom programe APS, no nič také sa neudialo.

Dolinková nesie zodpovednosť

„Naopak, rezort zdravotníctva túto problematiku dlhodobo prehliadal. Za túto ľahkovážnosť nesie plnú zodpovednosť pani ministerka Zuzana Dolinková a strana Hlas-SD, ktorá ju do funkcie nominovala,“ uzavrel Stachura.

Zmeny vo fungovaní detských pohotovostí schválil parlament v polovici mája prostredníctvom novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Ich fungovanie skrátil do dvadsiatej hodiny, predtým to bolo do dvadsiatej druhej.

Upravil sa aj počet odpracovaných hodín lekárov v ambulanciách na 35 hodín bez doplnkových ordinačných hodín týždenne. Táto zdravotná starostlivosť musí byť u pediatrov poskytovaná najmenej raz do týždňa do šestnástej hodiny.