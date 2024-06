Starosta bratislavského Ružinova víta výstavbu novej nemocnice, Martin Chren však má určité podmienky

Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren víta zámer ministerstva zdravotníctva postaviť novú koncovú nemocnicu práve v Ružinove. Ako uviedol v rozhovore pre agentúru SITA, má však určité podmienky.

„To, že najlepšia a najvyspelejšia koncová nemocnica bude práve v Ružinove, je veľmi pozitívna správa,“ uviedol s tým, že otázky, ktoré budú musieť vyriešiť ešte pred jej výstavbou, sú najmä statická doprava a výstavba nového zimného štadióna.

Nedostatok parkovacích miest

„Budeme musieť riešiť to, aby sa nezhoršila nejakým spôsobom doprava,“ uviedol Chren a zároveň dodal, že tejto stránky sa až tak neobáva, nakoľko v porovnaní so súčasným stavom ružinovskej nemocnice, ktorá má kapacitu približne 800 lôžok, by malo po výstavbe novej pribudnúť len približne 200 lôžok.

„Problémom tu je skôr statická doprava. Že ružinovská nemocnica dnes nemá dostatok parkovacích kapacít a každé ráno autá, ktoré čakajú pri rampe, zapchajú celú ulicu,“ poznamenal.

Toto by sa podľa neho malo vyriešiť tým, že v novej nemocnici vznikne obrovská garáž, ktorá by navyše v prípade potreby mala slúžiť ako takzvaná čierna nemocnica.

„Teda táto garáž by sa dala v prípade nebezpečenstva prestavať na nemocnicu,“ ozrejmil starosta.

Štát musí zabezpečiť nový štadión

Najväčšou otázkou v súvislosti s výstavbou novej nemocnice je však podľa neho zbúranie zimného štadióna V. Dzurillu, nakoľko ide o jediné miesto, kam je možné súčasnú nemocnicu rozšíriť.

„Postup bude musieť byť taký, že sa najprv postaví nová budova, do ktorej sa potom presťahujú oddelenia a bude sa rekonštruovať stará budova,“ vysvetlil Chren.

Ako dodal, rokovania u ministersky Dolinkovej prebiehali v duchu, že mestská časť nebude blokovať takú dôležitú výstavbu, akou je nová nemocnica.

„Naša podmienka však je, že predtým, než sa dotknú existujúceho zimného štadiónu, musí nám štát zabezpečiť nový fungujúci zimný štadión na inom mieste v Ružinove,“ vysvetlil.

Majú dve vytipované lokality

Chren ďalej prezradil, že majú vytipované dve lokality, kde by budúci zimný štadión mohol stáť. „Jedna z nich je taká, povedal by som, že lepšia. Ale keďže to ešte nebolo oficiálne oznámené, nechám si to zatiaľ pre seba,“ uviedol.

Ako dodal, táto lokalita je výhodnejšia z hľadiska všetkých urbanistických, či dopravných pohľadov, ako lokalita, v ktorej sa štadión aktuálne nachádza.

„Pre nás to bude aj výhodné, pretože náš súčasný zimný štadión je energeticky veľmi zastaralý,“ doplnil.

Starosta ďalej zdôraznil, že úlohou mestskej časti je rozvíjať najmä amatérsky šport, nakoľko profesionálne športoviská sú v gescii župy a štátu.

Zvolia úspornejšie riešenie

„Z tohto pohľadu je otázne, či my potrebujeme takú halu, akou je dnes štadión V. Dzurilu, ktorý má kapacitu pre 3,5 tisíc ľudí a odkedy som starostom, táto nebola nikdy naplnená ani na 20 percent,“ priblížil s tým, že prednosť skôr dajú úspornejšiemu riešeniu, kde bude o jednu plochu viac pre deti, mládež, či amatérskych hokejistov.

Podľa Chrena Ružinov, ktorý je vlastníkom pozemkov pod štadiónom, nepodporí výstavbu novej nemocnice, kým nebudú mať nový štadión.

„Teraz sme vo fáze preverovania, čo sa týka novej lokality pre štadión. Dúfam, že koncom augusta, začiatkom septembra, budeme mať odpoveď na to, ako by mal ten nový štadión vyzerať, kde by mal stáť a čo na to od štátu potrebujeme,“ uzavrel starosta.