Viac ako polovica zamestnancov v zdravotníctve zažila neželanú sexuálnu pozornosť, Dolinková to chce riešiť (video)

Znížiť sexuálne obťažovanie na pracoviskách v zdravotníctve a edukovať o ľudských právach pacientov, to je cieľ memoranda o spolupráci, ktoré dnes podpísala ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková a výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) Silvia Porubänová.

Obe strany sa takýmto spôsobom usilujú zaistiť bezpečnejšie a zdravšie pracovné prostredie a zároveň vzdelávať zdravotníckych pracovníkov o ľudských právach pacientov s duševným ochorením.

Negatívnym skúsenostiam čelili obe pohlavia

„Musím priznať, že ma znepokojili výsledky nedávneho výskumu, podľa ktorého viac ako polovica zamestnancov v zdravotníctve zažila neželanú sexuálnu pozornosť a viac ako 6 % personálu zažilo sexuálny nátlak. Pracovné prostredie našich zdravotníkov nám na ministerstve nie je ľahostajné. Práve naopak, chceme im vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom sa im bude dobre pracovať,“ uviedla ministerka Dolinková. Podľa výskumu išlo hlavne o verbálne útoky, komentovanie vzhľadu či neželané dotýkanie a čelili mu obe pohlavia.

Aj vzhľadom na alarmujúce výsledky sa preto posilňuje a rozširuje spolupráca medzi rezortom, Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a zdravotníckymi zariadeniami.

Zavedú efektívne a preventívne mechanizmy

Jej súčasťou bude napríklad vzdelávanie zamestnankýň a zamestnancov zdravotníckych zariadení o problematike sexuálneho obťažovania, zavedenie efektívnych a preventívnych mechanizmov ako mechanizmu nahlasovania a riešenia prípadov sexuálneho obťažovania či zadefinovanie konania vo forme sexuálneho obťažovania ako závažného porušenia pracovnej disciplíny.

„Výskum SNSĽP preukázal nie len už spomínanú vysokú prevalenciu, ukázal aj to, na čo sa má prevencia a ochrana obetí zamerať. Pacienti sú obťažujúcimi osobami v tretine prípadov, najčastejšie však prichádza obťažovanie zo strany nadriadených, a to v spoločnosti iných kolegov, kolegýň či pacientov. To naznačuje, že sexuálne obťažovanie je súčasťou kultúry na pracovisku a obete sa môžu obávať vylúčenia z kolektívu za to, že vyjadria nespokojnosť,“ zdôraznila Porubänová.

93 percent respondentov o skúsenosti mlčí

Potvrdzuje to aj zistenie, že viac ako 93 % respondentiek a respondentov svoju skúsenosť s obťažovaním s nikým neriešila a alarmujúco nízke je podľa nej aj povedomie o tom, na aké inštitúcie sa môžu obrátiť.

„Práve na zvýšenie nahlasovania a zníženie tolerancie sexuálneho obťažovania na pracovisku sa chceme v spolupráci s ministerstvom zamerať. Veríme, že týmito krokmi sa inšpirujú aj ďalšie inštitúcie a spoločnými silami prispejeme k vytváraniu takej spoločnosti, v ktorej sexuálne obťažovanie nie je prijateľné,” skonštatovala riaditeľka.

Cieľom memoranda je tiež zabezpečiť vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov o ľudských právach pacientov hospitalizovaných v súvislosti s ich duševným ochorením. Táto úloha vyplýva z uznesenia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť z júna 2023. V tejto súvislosti nadviazalo ministerstvo neformálnu spoluprácu so SNSĽP a Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou.