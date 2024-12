Budúcnosť zdravotníctva visí vo vzduchu: Drony vedia zachrániť život rýchlejšie než záchranka - ROZHOVOR

Budúcnosť medicíny visí vo vzduchu – doslova. Drony už dávno nie sú len hračkou tínedžerov a influencerov, popri zelenej energetike a umelej inteligencii patria k top kľúčovým odvetviam budúcnosti.

O tom, ako drony môžu zachraňovať životy nám porozorával Rastislav Sopko, predseda asociácie MAM Dron, ktorá sa zameriava na bezpečný a zodpovedný pohyb dronov vo vzdušnom priestore Slovenska. Stoja za aplikáciou MAMDRON, ktorá pilotom poskytuje informácie o obmedzeniach, konfliktoch a pravidlách v konkrétnych oblastiach.

Asociácia organizuje aj vzdelávacie aktivity a podujatia, vrátane Drontexu, najväčšej odbornej dronovej konferencie v našom regióne, ktorá už má za sebou tri úspešné ročníky.

Ako vyzerá využitie dronov v zdravotníctve a ktoré zdravotnícke potreby by mohli byť najvhodnejšie na prepravu pomocou dronov? Na čo všetko sa drony v zdravotníctve dokážu využiť?

V našom regióne sa drony zatiaľ v zdravotníctve nevyužívajú, najmä kvôli legislatíve a infraštruktúre. V Afrike však drony nahradili chýbajúcu cestnú infraštruktúru a doručujú zdravotnícky a biologický materiál, ako krvné vzorky, vakcíny, lieky, obväzy či defibrilátory. Tento systém prevádzkujú špecializované spoločnosti. Na Slovensku sa tiež objavuje záujem o využitie dronov v zdravotníctve, najmä v krízových situáciách alebo v náročnom teréne. Tento rok bol na konferencii Dronext predstavený slovenský prototyp doručovacieho dronu vyvinutý Matúšom Knapom.

Dron s vertikálnym vzletom dokáže letieť rýchlosťou až 150 km/h a prepraviť náklad do 2 kg, napríklad defibrilátor alebo balíček prvej pomoci. Jeho integrácia do záchranného systému by mohla výrazne zlepšiť reakčný čas v krízových situáciách. Testujú sa aj možnosti využitia dronov na zber a distribúciu biologického materiálu.

Drony ponúkajú ekologickejšiu, rýchlejšiu a lacnejšiu alternatívu k tradičnej doprave. Hoci sme v Európe stále na začiatku, Afrika nám môže byť obrovským príkladom, ako efektívne môžu drony zachraňovať životy v zdravotníctve.

Myslíte si, že môžu neskôr nahradiť tradičné spôsoby dopravy? Napríklad, že sa nebudú doručovať materiály sanitkou, ale nahradia ich plne drony?

Model distribúcie liekov a zvozu biologického materiálu sa výrazne zmení s príchodom dronových technológií. Napríklad lieky alebo biologický materiál budú doručované prostredníctvom špeciálnych boxov, pričom bude nutné dodržiavať prepravné podmienky. Vzdušná infraštruktúra bude časom zahŕňať koridory, odberné a nákladné miesta, podobne ako dnes funguje automobilová doprava. Technologicky je tento systém/model už dnes možný, no vyžaduje budovanie a prípravu. Riadenie nebude závisieť od ľudského faktora, ale bude plne automatizované.

Takže podobne ako letiská majú centrály, aj drony budú mať svoje riadiace centrá.

Presne tak a tento systém môže výrazne urýchliť a zjednodušiť dopravu, najmä v kontexte preplnených ciest a častých dopravných zápch v mestách. Pre záchranné tímy aj spoločnosti to bude veľká pomoc. Drony už dnes fungujú pri záchranných misiách, napríklad pri požiaroch alebo živelných pohromách. Dokážu prepravovať rôzne druhy materiálu a niesť snímacie zariadenia, ktoré poskytujú údaje o rizikových oblastiach. Zároveň môžu doručovať pomoc. Technológie sú už dostupné, treba ich však zaviesť do praxe.

Aké sú najväčšie výzvy v súvislosti s používaním dronov v zdravotníctve u nás na Slovensku?

Hlavné obmedzenia prichádzajú zo strany legislatívy. Kľúčové je, aby sa všetci zodpovední spamätali a uvedomili si, aká je táto oblasť dôležitá. Najväčším problémom rozvoja dronového odvetvia je štát, ktorý drony stále vníma iba ako hobby aktivitu. To už dávno nie je pravda, pretože drony sú dnes integrované do desiatok odvetví – od energetiky a poľnohospodárstva cez geodéziu až po záchranné zložky. Používajú sa na lokalizáciu, monitorovanie, zber vizuálnych dát a identifikáciu kritických oblastí.

Ak chceme, aby sa drony začali využívať aj v zdravotníctve, kľúčové kroky musia podniknúť Ministerstvo dopravy a Ministerstvo zdravotníctva. Pokiaľ sa kompetentní neprebudia zo zimného spánku a nepodporia konkrétnymi aktivitami zo strany štátu rozvoj dronového priemyslu, tak sa tu nič nepohne.

Čo by konkrétne mal štát spraviť – ako drony zaradiť do legislatívy, alebo vymyslieť financovanie, alebo čo je najväčší problém?

Na zefektívnenie využitia dronov by mal vzniknúť národný systém, ktorý by zabezpečoval manažment a riadenie vzdušného priestoru. Tento systém by mohol byť spravovaný štátom alebo prostredníctvom udeľovania licencií súkromným spoločnostiam. Príkladom je fungovanie mobilných operátorov – existuje subjekt, entita, ktorá spravuje infraštruktúru a jednotliví operátori poskytujú služby koncovým užívateľom. Podobný model by mal/mohol vzniknúť aj pre drony.

Vzdušný priestor musí byť organizovaný, pretože je už teraz plný rôznych účastníkov, ako sú lietadlá, záchranné vrtuľníky, paraglidisti, parašutisti, vetronisti, leteckí modelári. Všetci títo účastníci musia vedieť o sebe navzájom, aby sa predišlo kolíziám. Momentálne však v tomto smere neexistuje žiadny ucelený systém. Lietanie dronov nemôže byť chaotické, musia existovať jasné pravidlá a podmienky.

Využívajú sa už drony v zdravotníctve v iných európskych krajinách?

V Európe sa prvé pokusy s dronmi v zdravotníctve realizujú vo Švajčiarsku, kde prebiehajú pilotné projekty. Ide však o špeciálne operácie, ktoré si vyžadujú množstvo povolení a zatiaľ nejde o bežne využívanú technológiu. Tento vývoj však postupne napreduje.

Keď prišli mobilné telefóny, nikto si nevedel presne predstaviť, ako budú o pár rokov fungovať a dnes tu máme zariadenie, ktorým dokážeme urobiť všetko. A toto sa stane aj s dronmi. Je to obrovský priemysel, ktorý so sebou prinesie obrovskú vlnu vzniku pracovných miest a bude generovať obrovské zisky.

Ako konkrétne by vyzeralo využitie dronov v zdravotníctve, napríklad pri vážnej nehode?

V prvom rade dron vie zozbierať vizuálne dáta z nejakej udalosti, či to je nejaká vážna dopravná nehoda, alebo nejaká živelná pohroma. Tie slúžia na to, aby záchranári vedeli nejakým spôsobom správne zasiahnuť a rozhodnúť, čo je prioritou. Keďže dron to vidí z vtáčej perspektívy, vie určiť rozsah škody, vie identifikovať zranené osoby, vie presne lokalizovať, kde sa kto nachádza a vie zdravotníkom alebo záchranným tímom poskytnúť konkrétne informácie. Po druhé, záchranné tímy môžu kooperovať s dispečingom, ktorý v prípade potreby odošle pomocou dronov na postihnuté miesto zdravotnícky materiál, ktorý dokáže zachrániť životy.

Bolo by využívanie dronov ekonomicky udržateľné pre nemocnice ako doplnková služba? Kto by ich mohol financovať?

Využívanie dronov namiesto ľudského faktora je určite oveľa efektívnejšie. Vidíme to u energetikov, ktorí kontrolujú vedenia veľmi vysokého napätia v jednotlivých regiónoch Slovenska dronmi, pretože klasickým spôsobom – ľudským faktorom je to ďaleko pomalšie, ďaleko drahšie, ako keď to urobí riadený dron bez vizuálneho kontaktu s pilotom, urobí čo má a vráti sa na základňu, odkiaľ odštartoval svoju misiu. Myslím si, že energetici môžu byť veľmi dobrým príkladom pre zdravotníctvo, pretože to už vo veľkej miere využívajú.

Aké sú ďalšie plány vašej asociácie v súvislosti s využitím dronov v nejakých iných odvetviach a kde vidíte najväčší potenciál ich využitia na Slovensku?

Dva najväčšie potenciálne trhy aj u nás sú doručovanie tovarov a zber dát. Drony dnes už dokážu pokryť obrovské množstvo činností a služieb. Dokážu získavať informácie veľmi rýchlym spôsobom.

Čo sa týka plánov našej asociácie, nepoľavíme v tom, čo robíme. Edukujeme dronovú komunitu, aby sa pohybovali v svojom vzdušnom priestore bezpečne. V budúcom roku chceme zintenzívniť tlak na kompetentné orgány, aby sa konečne začali tejto oblasti venovať. Želám si zmenu postoja kompetentných úradov a autorít v krajine a podávame pomocnú ruku, lebo my už máme veľa vybudovaného a veľmi radi pomôžeme. Lebo dronový priemysel, zelená energetika a umelá inteligencia sú tri kľúčové odvetvia budúcnosti a ich vývoj sa nedá zastaviť a ich zaradenie do bežného užívateľského života je nevyhnutné podporiť. Preto by mal štát pridať plyn.