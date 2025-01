Asociácia nemocníc Slovenska a zdravotné poisťovne upozorňujú na neistotu, zmluvy majú len do marca

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) v stredu rokovala so zdravotnými poisťovňami o kľúčových témach, ktoré ovplyvnia fungovanie nemocníc v tomto roku.

Hlavnými bodmi diskusie so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a poisťovňami Dôvera a Union boli rozpočet na tento rok, dopady tzv. Memoranda 2.0 a klasifikačný systém DRG, umožňujúci zaradiť hospitalizačné prípady podľa diagnóz do skupín s podobným klinickým priebehom a ekonomickými nákladmi.

Čakajú na vyhlášku

ANS spolu so zdravotnými poisťovňami na rokovaní upozornili na pretrvávajúcu neistotu, keďže Ministerstvo zdravotníctva SR zatiaľ nevydalo programovú vyhlášku na rok 2025, ktorá určuje, aké prostriedky budú zdravotným poisťovniam pridelené na jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti. Nemocnice ANS majú platné zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami len do konca marca 2025.

Asociácia dlhodobo zdôrazňuje potrebu adekvátneho dofinancovania nemocníc. Na tento rok požaduje navýšenie rozpočtu o 161 miliónov eur, pričom túto sumu potvrdil aj Inštitút zdravotných analýz (IZA). Na základe dostupných analýz bude na udržanie súčasného rozsahu a kvality zdravotnej starostlivosti v systéme potrebných dodatočných minimálne 250 miliónov eur.

Po zohľadnení Memoranda 2.0, ktoré podpísalo Lekárske odborové združenie (LOZ) s ministerstvom zdravotníctva, sa však podľa ANS deficit vyšplhá až na 500 miliónov eur. „LOZ malo využiť, že vláda bola pod obrovským tlakom a presadiť viac peňazí do zdravotníctva, čo sa v memorande neudialo,“ prízvukoval prezident ANS Marián Petko.

Česko dáva šesť percent

ANS tiež poukázala na výrazné rozdiely v prístupe k financovaniu zdravotníctva medzi Slovenskom a Českou republikou. Kým v Česku štát prispieva za svojich poistencov šiestimi percentami z priemernej mzdy, na Slovensku je to iba 4,5 percent.

„Česko je príkladom, že dostatočné financovanie zdravotníctva posúva kvalitu vpred. Ak chceme, aby slovenské nemocnice držali krok s dobou, musíme sa priblížiť ich štandardom financovania,“ povedal prvý viceprezident ANS Igor Pramuk.

Rokovania ANS so zdravotnými poisťovňami a ministerstvom zdravotníctva budú pokračovať. Cieľom je zabezpečiť dostatočné zdroje na poskytovanie kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti.