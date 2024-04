Regionálne príplatky pre pedagógov sú zatiaľ taká nedokončená vec, tvrdí prezident Slovenskej komory učiteľov Crmoman

Regionálne príplatky pre pedagógov sú zatiaľ taká nedokončená vec. Pre agentúru SITA to skonštatoval prezident Slovenskej komory učiteľov (SKU) Vladimír Crmoman.

„Keď sa na to pozrieme, tak sa zvyšujú platy len učiteľom základných a stredných škôl, a to len pedagogickým zamestnancom,“ poukázal s tým, že vynechaní boli nepedagogickí zamestnanci. Šéf SKU zdôraznil, že i tých je veľký nedostatok v kritických regiónoch. Dodal, že vynechaná bola i celá časť učiteľskej obce, a to učiteľky materských škôl.

Rozhodnutie už pri schvaľovaní rozpočtu

„V tomto vidíme, že je to nedotiahnuté,“ vraví. Prezident SKU dodal, že očakávajú, ako sa to celé dokončí.

„Momentálne by som to nazval, že je to vážny klin v očiach zamestnancov. Predstavte si, že pracujete na škole, a teraz ste v tom kritickom regióne Žilina, Košice, Bratislava. A všetci nepedagogickí to nedostanú. A my ich potrebujeme,“ vysvetľuje Crmoman. Dodal, že už v súčastnosti majú problém nájsť nepedagogických zamestnancov, napríklad nahradiť tých, ktorí odídu do dôchodku.