Košický kraj zmodernizuje stredné školy za viac ako 31 miliónov eur, plánuje aj technologický kampus v Šaci

Košický samosprávny kraj (KSK) plánuje modernizovať stredné školy za viac ako 31 miliónov eur. Ako košická župa informovala, projektové zámery odsúhlasila Rada partnerstva Košického kraja. Vďaka tomu boli zaradené medzi priority v Integrovanej územnej stratégii (IÚS), v dôsledku čoho ich samospráva bude môcť realizovať z eurofondov alokovaných na programové obdobie 2021 až 2027.

Projektové zámery tiež odsúhlasilo krajské zastupiteľstvo. Mali by napomôcť zvýšeniu kvality vzdelávania v župných stredných odborných školách. V pláne je ich vybavenie modernými technológiami, ale aj debarierizácia priestorov.

Výrazne sa zvýši kvalita vzdelávania

„Všetky projektové zámery, ktoré chceme realizovať, máme vo fáze pripravenosti, takže verím, že budeme úspešní v žiadostiach o získanie potrebných finančných prostriedkov. Rada partnerstva schválila celkovo deväť projektov, všetky by sa mali realizovať na našich stredných odborných školách. Vďaka nim by sa mala výrazne zvýšiť kvalita vzdelávania odborných predmetov, o ktoré v posledných rokoch klesal záujem žiakov. Chceme, aby boli odborné školy atraktívne pre žiakov, ponúkali kvalitné vzdelávanie a reagovali aj na požiadavky zamestnávateľov na trhu práce,“ priblížil predseda KSK Rastislav Trnka.

Pri poniektorých projektoch už kraj podal žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku. V súčasnosti ich posudzuje ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. „V ďalších prípadoch sa posudzujú a aktualizujú projektové dokumentácie, aby mohli byť žiadosti o finančné prostriedky podané čo najskôr,“ dopĺňa župa.

Projekt Tokajský inštitút

Medzi projekty zaradené v IÚS patrí napríklad Vzdelávacie a prezentačné centrum robotiky a inteligentných výrobných systémov, ktoré by malo vzniknúť pri Strednej priemyselnej škole technickej na Hviezdoslavovej ulici v Spišskej Novej Vsi.

„Projekt ráta s výstavbou nového moderného objektu a zakúpením nových inteligentných výrobných systémov hlavne pre potreby priemyslu 4.0,“ uvádza KSK. Medzi projektmi sa nachádza aj Hotelová akadémia na Južnej triede v Košiciach, kde by sa mohla zmodernizovať infraštruktúra.

Ďalším projektom je Tokajský inštitút, ktorý by mal vzniknúť na elokovanom pracovisku Strednej odbornej školy agrotechnických a gastronomických služieb vo Viničkách. Zo školy by sa mohla vďaka rekonštrukcii i dostavbe stať vinárska akadémia, ktorá by poskytovala i celoživotné vzdelávanie v oblasti vinárstva a vinohradníctva.

Technologický kampus v Šaci

KSK okrem iného reaguje aj na príchod automobilky Volvo do regiónu. „V rámci projektu zaradeného do IÚS by mali prejsť modernizáciou dielne odborného výcviku a odborné učebne v Strednej odbornej škole priemyselných technológií v Šaci, kde vzniká technologický kampus. Modernizácia sa bude týkať strojového obrábania, elektrotechnického vybavenia, výroby a spracovávania ocele a kontroly kvality,“ uvádza župa.

Projekt zahŕňa aj nové stravovacie priestory. V spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach by mali vzniknúť odborné a výskumné laboratóriá a prevádzky na testovanie batérií či iných komponentov výroby.

„Posilniť trh práce v oblasti automotive sa podarí aj vďaka rekonštrukcii elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy techniky a služieb v Krompachoch, kde vznikne tréningové centrum pre celoživotné vzdelávanie v oblasti služieb. V rámci projektu má byť vybudovaná aj nová autodielňa v areáli školy na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi,“ dopĺňa KSK.